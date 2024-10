Patrick Star ist der Star der heutigen GR Live

Vom besten Freund von SpongeBob hat er sich zu einem eigenen Programm gewandelt, und jetzt gibt es auch noch ein Spiel dazu. Genau, wir reden über den beliebten Seestern, Patrick Star. Er mag weder Verstand noch Muskeln oder besondere Fähigkeiten haben, doch er ist der Held, den Bikini Bottom derzeit benötigt.

In der heutigen GR Live gehen wir auf die erste Stunde von SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game ein und geben euch einen Vorgeschmack auf das physikbasierte Gameplay, das euch zu finden gibt. Da es sich um einen Sandbox-Erkundungstitel handelt, müsst ihr euch hier keine Sorgen über Story-Spoiler machen, also schaut ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ auf die GR Live-Homepage oder unsere YouTube- und Twitch-Kanäle.

Wenn du auf der Suche nach einer Videospielversion von Bikini Bottom mit all deinen Lieblingscharakteren bist, dann solltest du dir unseren Testbericht hier ansehen, um zu sehen, ob das Spiel das Richtige für dich ist.