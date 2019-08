Patrice Désilets spricht über Evolution in Ancestors: The Humankind Odyssey

Panache Digital Games und Private Division haben einen neuen Trailer für Ancestors: The Humankind Odyssey veröffentlicht. Schöpfer und Chefentwickler Patrice Désilets erklärt euch im Video, wie die Evolution in seinem kommenden Adventure funktioniert und wie dieses Spiel Neugier und Einfallsreichtum belohnen wird. Ancestors: The Humankind Odyssey wird am 27. August auf dem PC (Epic Games Store) und im Dezember auf Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die einzelnen Episoden der dreiteiligen Einführungsserie findet ihr unten, das Neueste kommt natürlich zuerst.

