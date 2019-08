Patrice Désilets: Finanzierung von Ancestors: The Humankind Odyssey war schwierig

Der Schöpfer vom ersten Assassin's Creed, Patrice Désilets, hat jahrelang an seinem ehrgeizigen neuen Spiel Ancestors: The Humankind Odyssey gearbeitet. In dem Titel geht es um die Menschheitsgeschichte, die wir aus der Sicht eines Affenrudels in Afrika erleben. Weil das nicht unbedingt die spannendste Prämisse für interaktive Unterhaltung ist, seien potentielle Investoren mit ihrer Unterstützung sehr zurückhaltend gewesen, verrät der Entwickler in einem Interview mit GamesIndustry.

"[Wir] haben mit 45 Leuten gesprochen, bevor endlich jemand 'Ja' gesagt hat. Um ein Unternehmen zu gründen muss man bereit sein eine Menge [Ablehnung] zu erhalten, aber das erste 'Ja' ist das, mit dem alles anfängt. Von den vier Jahren, die für die Produktion [dieses Spiels] benötigt wurden, gingen die ersten beiden Jahre für den Aufbau des Studios drauf, während wir [nebenbei] ein Spiel entwickelten. Wir begannen mit sechs Leuten, die jeden Dienstag zu mir kamen. Dann bekamen wir irgendwann ein bisschen Geld und schließlich konnte ich sagen: 'Panache existiert, [endlich].'"

Ancestors: The Humankind Odyssey erscheint am 27. August auf dem PC (Epic Games Store) und im Dezember auf PS4 und Xbox One. In unserer Vorschau bekommt ihr mehr Infos über das Spiel.