Patience is a Virtue ist ein Puzzlespiel, das die Komplexität der Kommunikation erforscht

Eine der vielen Weltpremieren-Ankündigungen auf der Wholesome Games Showcase kam vom Entwickler teaisfortoby, der einen Blick auf ihr nächstes Projekt zeigte, ein Mystery-Puzzlespiel, das als Patience is a Virtue bekannt ist.

Der Titel folgt dem College-Absolventen Louis, während er in sein Elternhaus zurückkehrt und bemerkt, dass tatsächlich etwas nicht stimmt. Louis erkennt, dass er chronisch krank ist, und während er versucht, eine Gesundheitsversorgung zu bekommen, beginnt er, die Straßen, auf denen er aufgewachsen ist, nicht mehr zu erkennen. Die Lage scheint für Louis nur noch schlimmer zu werden, als er dann von einer seltsamen Entität angegriffen wird und versucht, Antworten zu finden, versucht, mit Einheimischen und Stadtbewohnern zu sprechen, alles über seinen treuen Kassettenrekorder.

Angekündigt mit Plänen für einen PC-Release, wissen wir noch nicht, wann Patience is a Virtue erscheinen wird, aber unten können Sie einige Bilder des Spiels sehen.