Pathfinder: Wrath of the Righteous taktiert Himmel und Hölle Anfang September

Heute beginnt die zweite Closed Beta von Pathfinder: Wrath of the Righteous auf dem PC, doch die Entwickler von Owlcat Games haben sich für den heutigen Tag noch eine weitere Überraschung aufgehoben. Das Erscheinungsdatum des taktischen Rollenspiels wurde auf Anfang September (konkret auf den 2. September) datiert, in ziemlich genau vier Monaten soll der Titel startklar sein. Wie es um mögliche Konsolenversionen steht, werde "in naher Zukunft" entschieden, heißt es in einer Pressemitteilung. Bis dahin findet ihr das Spiel auf Steam und GOG.com.