Pathfinder: Wrath of the Righteous kommt 2021 auch für Konsolen

In einer Pressemitteilung offenbaren Entwickler Owlcat Games und Publisher Koch Media, dass das isometrische Rollenspiel Pathfinder: Wrath of the Righteous im Herbst 2021 für PS4, Xbox One und via Rückwarts-Kompatibilität für PS5 und Xbox Series X|S erscheinen soll. Ursprünglich wurde lediglich eine PC-Version angekündigt. Diese soll am 2. September 2021 via Steam, GOG und Epic Games Store erscheinen.

Wenn Ihr mehr über Pathfinder: Wrath of the Righteous erfahren wollt, dürfte unsere 2020er-Vorschau eine gute Anlaufstelle sein. Ebenfalls empfehlen möchten wir unseren Test zum Vorgänger Pathfinder: Kingmaker.