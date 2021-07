Path of Exile: Expedition-Update für PC erhältlich, Konsolen folgen diese Woche

Über die offizielle Webseite von Path of Exile erinnerte Entwickler Grinding Gear Games Spieler, die das Action-Rollenspiel gerade nicht spielen, daran, dass das neue Update "Expedition" auf dem PC erhältlich ist. Playstation-4- und Xbox-One-Spieler müssen sich noch bis zum Donnerstag gedulden, denn die Aktualisierungen werden erst am 29. Juli auf die Konsolen gelangen. Etwa 8 GB müsst ihr herunterladen, um all die Neuerungen zu erhalten.

Genauere Informationen zu Expedition erhaltet ihr in diesem Artikel. Grob zusammengefasst gibt es weitere Händler, die euch mit guter Ausrüstung versorgen, sowie neue Fähigkeiten und umfangreiche Balancing-Änderungen bei den Talenten und den Edelsteinen. Auch mit der Fehlerbehebung war Grinding Gear Games eigenen Aussagen zufolge beschäftigt.