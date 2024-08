Path of Exile bereitet sich auf die Veröffentlichung der PS5-Version "in den kommenden Wochen" vor

HQ

Path of Exile, das beliebte Action-MMORPG von Grinding Bear Games, bereitet sich auf die Veröffentlichung seines Nachfolgers Path of Exile II vor. Doch in der Zwischenzeit wollen die Entwickler den Current-Gen-Konsolenspielern eine native Version des Originals als Warm-up anbieten.

Die native PlayStation 5-Version von Path of Exile hat mehrere interne Verzögerungen erlitten, aber das Warten nähert sich einem Ende. Laut einer neuen Ankündigung auf der offiziellen Website des Studios wird die PS5-Client-Version von Path of Exile in wenigen Wochen veröffentlicht. Es scheint, dass die Integration von Trophäen und die Funktionsweise der Multiplayer-Systeme das größte Problem waren, aber sie warten jetzt darauf, dass diese Änderungen den Zertifizierungsprozess von PlayStation durchlaufen, bevor sie das Spiel veröffentlichen.

Darüber hinaus hat das Studio bestätigt, dass es an der Gamescom 2024 teilnehmen wird, um den Besuchern die Möglichkeit zu geben, Path of Exile II auszuprobieren, das noch für ein Veröffentlichungsfenster später in diesem Jahr geplant ist und vermutlich bei Opening Night Live enthüllt werden könnte.