Path of Exile 2-Trailer enthüllt ExileCon

HQ

Mit dem Riesenerfolg von Diablo IV ist es klar, dass sich die Leute nach mehr Dungeon-Crawling-Action aus der Vogelperspektive sehnen, und Path of Exile 2 kann uns eine weitere Dosis davon geben.

In einem neuen Trailer, der auf dem Summer Game Fest gezeigt wurde, haben wir die Ankündigung der ExileCon erhalten, die am 28. Juli auf uns zukommt. Hier erfahren wir das Datum für die offene Beta von Path of Exile 2.

Schaut euch den Trailer unten an und lasst uns wissen, ob ihr an der ExileCon teilnehmen werdet.