Path of Exile 2 Vorschau: Alles, was man sich von einer Fortsetzung wünschen kann?

Mit dem lang ersehnten Path of Exile 2 muss Grinding Gear Games zwei scheinbar widersprüchliche Aufgaben erfüllen. Auf der einen Seite muss das Erlebnis mit neuen Inhalten erweitert werden, was keine leichte Aufgabe ist, da mehr als 10 Jahre an Erweiterungen das ursprüngliche Path of Exile zu einem wirklich massiven Spiel gemacht haben. Gleichzeitig muss das Spiel auch für Neueinsteiger zugänglicher gemacht werden, aber das kann auch nicht einfach sein, wenn der Skill-Baum des Spiels mehr Fähigkeiten enthält, als es Sterne am Nachthimmel gibt.

Vielleicht ist das der Grund, warum sich die große Neuerung des Spiels sowohl an neue als auch an erfahrene Spieler richtet. Ergänzend zur klassischen Steuerung, bei der du deinen Charakter mit der Maus steuerst und Fähigkeiten mit der Tastatur auswählst, kannst du deinen Charakter jetzt auch mit den WASD-Tasten steuern, während du mit der Maus zielst - fast wie in einem Top-Down-Shooter. Der enthusiastische und schnell sprechende Game Director des Spiels, Jonathan Rodgers, erklärt, dass Grinding Gear Games während der Entwicklung der Mercenary -Klasse, die hauptsächlich Armbrüste und Angriffe auf mittlere Distanz verwendet, mit dem neuen Steuerungsschema zu experimentieren begann, aber dass es sich auch für die anderen Klassen bewährt hat.

Wenn ich mich selbst mit dem Spiel hinsetze, wähle ich auch die Mercenary, und es dauert nicht viele Augenblicke, bis ich das neue, actionorientiertere Steuerungsschema zu schätzen weiß. Die Eröffnungssequenzen in Action-Rollenspielen sind oft etwas langweilig, bei denen man sich durch Horden von Monstern klickt, die ungefähr so nervig und gefährlich sind wie Pop-up-Fenster und Cookie-Benachrichtigungen. Aber in Path of Exile 2 bin ich von Anfang an auf Zack und muss mehrmals schnelle Ausweichrollen machen, gefolgt von genau getimten Schüssen mit meiner Armbrust, um einfach am Leben zu bleiben.

Das Steuerungsschema sollte jedoch nicht die ganze Anerkennung erhalten, da die Eröffnung von Path of Exile 2 spektakulär gestaltet ist, und zwar vom ersten Moment an, in dem du deinen Charakter auswählst. Fünf Helden sind auf einem regennassen Stadtplatz ausgestellt, den Galgen um den Hals. Sie repräsentieren die Hauptklassen des Spiels und in der Sekunde, in der du deine Wahl getroffen hast, werden die anderen vier gehängt, während dein Charakter entkommt. Eine morbide, aber auch äußerst elegante Möglichkeit, Menüs, Zwischensequenzen und Gameplay zu optimieren.

Nach der Flucht beginnt das Spiel ernsthaft am Rande eines kahlen Waldes. Ich kämpfe mich durch die gefährlichen Monster und komme in ein mittelalterliches Dorf, in dem Fackeln und Lagerfeuer die Dunkelheit kaum in Schach halten. Ich liebe die Atmosphäre, die nostalgische Erinnerungen an den Start von Diablo II weckt. Hier bekomme ich auch meinen ersten ungeschliffenen Edelstein. Rodgers erklärt:

" "Fertigkeiten sind an Gegenstände gebunden, ohne Klassenbeschränkungen. Bei PoE2 versuchen wir wirklich zu erklären, wie es den Spielern in Bezug auf Menüs und dergleichen präsentiert wird. In PoE2 findet man diese Dinger, die als ungeschliffene Skill-Edelsteine bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um Weltdrops, die du aber auch durch Quests erhalten kannst. Wenn du sie mit der rechten Maustaste anklickst, erhältst du Zugang zu einem Fertigkeitsbaum im Stil von Diablo II, in dem du bestehende Fähigkeiten aufleveln und neue ausrüsten kannst. Wenn du ein neuer Spieler bist, musst du dir keine großen Sorgen machen, dass es sich um handelbare Gegenstände handelt, du kannst sie einfach ausrüsten."

Da mein Spiel noch nicht veröffentlicht wurde, kann ich mir aussuchen, auf welches Upgrade ich zugreifen kann. Ich wähle "Permafrost Bolts", mit dem ich Gegner mit meinen Schüssen einfrieren kann. Später wird sich dies für Kombo-Angriffe öffnen, die die eingefrorenen Feinde zerschmettern, aber im Moment geht es hauptsächlich darum, die zahlreichen und aggressiven Feinde zu verlangsamen, die mich ständig umschwärmen. Zu diesem frühen Zeitpunkt ist Path of Exile 2 noch ein reines Actionspiel, aber je mehr Fähigkeiten freigeschaltet werden und neue Ausrüstung gefunden wird, desto wichtiger werden natürlich die Meta des Spiels und die zugrunde liegenden Statistiken sein.

Rodgers verdeutlicht dies mit einem Spielstand nach dem Spiel, bei dem er mit seinem Mercenary mit Hilfe von visuell beeindruckenden Fähigkeiten und Waffen harte Gegner zerstört. Die Destruktivität seines Charakters beruht nicht nur auf einem ständigen Wechsel zwischen Fertigkeitsgemmen, deren Angriffe sich gegenseitig ergänzen, sondern auch auf den sogenannten Unterstützungsgemmen, die bestehende Fähigkeiten modifizieren. Zum Beispiel kann "Mehrere Projektile" sowohl deinen Granaten als auch deinen Splittergeschossen zusätzliche Feuerkraft verleihen. "Wir haben versucht, jeden Unterstützungsstein so allgemein wie möglich zu gestalten, damit sie an so vielen Fähigkeiten wie möglich arbeiten können." Rodgers erklärt dies und veranschaulicht dies mit einem anderen Zeichen, einem Warrior. Hier zeigt er, wie ein Angriff, der eine gerade Linie aus Lava erzeugt, dank Unterstützungs-Edelsteinen auf verschiedene Arten modifiziert werden kann.

Aber selbst hier, in der Zeit nach dem Spiel, in der du aus einer Vielzahl von Fähigkeiten wählen kannst, spielen die eher actionorientierten Reflexe immer noch eine Rolle. Rodgers zeigt uns einen Boss, der schwebende Feuerbälle abschießt, fast wie in einer Kugelhölle. Als ich danach frage, versichert er mir, dass man mit dieser Art von Bossen auch mit der klassischen Steuerung umgehen kann, aber ich möchte in so einer Situation nicht auf die präzise und reaktionsschnelle WASD-Steuerung verzichten. Glücklicherweise können Sie schnell zwischen den Steuerungstypen wechseln, indem Sie das Hauptpausenmenü öffnen.

Ich habe Rodgers auch gefragt, wie lange das Spiel dauern würde, wenn man sich nur durch die Geschichte hämmern würde. Nur wenige Leute würden wahrscheinlich so spielen wollen, aber mit 50-60 Stunden Spielzeit in der Kampagne ist es ein enormer Appetitanreger vor dem massiven Postgame des Spiels, das wahrscheinlich das Fleisch und die Knochen des Erlebnisses sein wird. Beim zweiten Mal komme man übrigens deutlich schneller durch die Story, wenn man als neuer Charakter spielen möchte, erklärt Rodgers: "Das Wissen, das man als Spieler hat – auch wenn der Charakter es nicht hätte – spiegelt sich immer noch im Questsystem wider. Wenn du weißt, dass etwas an einem bestimmten Ort zu finden ist, musst du nicht erst mit einem NPC sprechen. Du kannst die Quest einfach machen, bevor du überhaupt davon erfährst."

Leider komme ich nicht dazu, viele Missionen selbst zu machen, da meine Zeit mit dem Spiel auf eine halbe Stunde begrenzt war. Aber basierend auf dem, was ich ausprobiert habe und was Rodgers gezeigt hat, scheint es, dass Grinding Gear Games auf dem besten Weg ist, das schwierige Kunststück zu vollbringen, ein Spiel zu liefern, das mechanisch und inhaltlich tiefer ist als das Original, aber auch für neue Spieler zugänglicher. Ob dies zutrifft, werden wir in Kürze erfahren, wenn Path of Exile 2 am 15. November in den Early Access geht.