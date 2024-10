Path of Exile 2 verschoben auf Dezember

HQ

Path of Exile 2 ist eines der größten Spiele, die in diesem Jahr noch auf den Markt kommen, und obwohl es noch im Jahr 2024 erscheinen wird, erscheint es nicht am 15. November.

Wie im Video unten erklärt, hat sich Path of Exile 2 um drei Wochen verzögert. Jetzt erscheint das Spiel am 6. Dezember im Early Access. Interessanterweise ist es nicht das Spiel selbst, das diese Verzögerung verursacht hat, sondern einige Probleme in der Serverinfrastruktur.

Ein großer Teil dieser Probleme rührt daher, dass die Spieler ihre Mikrotransaktionen sowohl in Path of Exile als auch in der Fortsetzung funktionieren lassen können. Niemand wird etwas verlieren, wofür er bezahlt hat, oder sein Konto kaputt gehen, was an sich schon nach einer Herkulesaufgabe klingt.

Sehen Sie sich unten weitere Details an