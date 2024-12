Path of Exile 2 stellt mit über 500.000 gleichzeitigen Spielern neue Rekorde auf Die Spieler kehren in Massen in die dunkle Welt von Wraeclast zurück.

HQ Path of Exile 2 hat während seiner Early-Access-Phase mit über 500.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam einen beeindruckenden Meilenstein erreicht. Dieser Erfolg unterstreicht nicht nur die Popularität des Spiels, sondern macht es auch zu einem der meistgespielten Titel in der Geschichte von Steam. Jonathan Rogers, Mitbegründer von Grinding Gear Games, teilte kürzlich in einem Video mit, dass seit dem Start über eine Million Schlüssel für Path of Exile 2 eingelöst wurden. Er warnte jedoch vor möglichen Warteschlangen aufgrund der unerwartet hohen Nachfrage, obwohl das Unternehmen die Serverkapazität mit zusätzlichen Ressourcen erhöht. Path of Exile 2 baut auf der dunklen und komplizierten Welt von Wraeclast auf und bietet den Spielern eine reichhaltige Erzählung, umfangreiche Charakteranpassungen und ein herausforderndes Spielerlebnis. Mit sechs einzigartigen Klassen, jede mit zwei Aszendenz-Unterklassen, haben die Spieler Zugang zu einer Vielzahl von Spielstilen und Strategien. Diese Vielfalt, kombiniert mit dem innovativen Skill- und Item-System des Spiels, hat sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger angesprochen. Der massive Zustrom von Spielern hat jedoch Herausforderungen mit sich gebracht. Die Server waren einer erheblichen Belastung ausgesetzt, was zu langen Warteschlangen und anderen Problemen führte. Grinding Gear Games hat fleißig daran gearbeitet, die Infrastruktur zu skalieren und die Last zu bewältigen, mit dem Ziel, die Wartezeiten zu minimieren, damit die Spieler das Spiel ohne übermäßige Verzögerungen genießen können. Die Reaktionen in den sozialen Medien waren gemischt, mit Begeisterung für die Tiefe des Spiels und Frustration über technische Probleme. Trotz dieser anfänglichen Hürden hat sich Path of Exile 2 fest als großer Anwärter auf das Genre positioniert, mit Plänen für zusätzliche Inhalte während des Early Access, darunter mehr Acts, Klassen und Endgame-Aktivitäten. Haben Sie Path of Exile 2 während des Launch-Wochenendes ausprobiert? Was sind deine Gedanken bisher?