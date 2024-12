Path of Exile 2 steht vor einer großen Sicherheitskrise, da Hacker die Konten der Spieler überfallen

HQ

Path of Exile 2, die mit Spannung erwartete Fortsetzung von Grinding Gear Games, steht aufgrund einer anhaltenden Hack-Epidemie bereits vor einem großen Rückschlag. In den offiziellen Foren des Spiels beschreiben über 100 Beiträge von betroffenen Spielern, wie ihre wertvollsten Besitztümer auf mysteriöse Weise verschwunden sind. Es scheint, dass sich Hacker speziell auf hochwertige Gegenstände konzentrieren, was zu wachsender Besorgnis in der Community führt. Spieler, die viel Zeit und Mühe in das Sammeln seltener Ausrüstung investiert haben, sind nun frustriert und sorgen sich um die Sicherheit ihrer Konten.

Der Hack scheint sowohl den offiziellen Grinding Gear Games Launcher als auch Steam-Benutzer zu betreffen, wobei letztere Gruppe Alarm schlug, weil sie während der Vorfälle keine Steam Guard-Benachrichtigungen erhielten. Trotz des Ernstes der Situation hat Grinding Gear Games noch keine öffentliche Erklärung abgegeben und fordert die Spieler stattdessen auf, sich an den Kundendienst zu wenden, um Hilfe zu erhalten. Im Moment können wir nur versuchen, geduldig zu sein, da wir davon ausgehen können, dass sie das Problem im Stillen untersuchen, während sie an einer Lösung arbeiten.

Haben Sie dieses Problem aus erster Hand erlebt?