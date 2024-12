Path of Exile 2 optimiert die Spielbalance mit neuem Patch

HQ

Path of Exile 2 befindet sich nun seit ein paar Wochen im Early Access und in dieser Zeit haben sich Millionen von Spielern in dieses lang erwartete ARPG-Erlebnis gestürzt. Aber da es sich um ein Spiel handelt, das sich in der Entwicklung befindet, gibt es bestimmte Balancing- und Balancing-Punkte, die je nach Benutzererfahrung überarbeitet werden müssen. Und jetzt haben sie genug Informationen gesammelt, um einen Patch einzuführen, der die Schwierigkeit im Endspiel von Path of Exile 2 grundlegend reduziert.

Die Patchnotes deuten darauf hin, dass Monster weniger kritischen Trefferschaden verursachen, der Modifikator "Flüchtiger Kristall" verschwunden ist und die Prüfung des Sekhema jetzt leichter zugänglich ist. Es fügt auch Verbesserungen der Lebensqualität hinzu, wie z. B. Schnellreiseportale zwischen Kontrollpunkten in einer Zone. Alle Änderungen könnt ihr euch hier im Reddit-Thread ansehen.