Path of Exile 2 kommt auf PS5

Die Fortsetzung des Free-to-Play-RPGs von Grinding Gear Games erscheint für PlayStation 5. Wie während der gestrigen State of Play-Präsentation bestätigt wurde, wird Path of Exile 2 auf Konsolen veröffentlicht, wenn es später in diesem Jahr in den Early Access geht.

Das bedeutet einen Haufen cooler Sachen, aber die wichtigsten Punkte aus dem Trailer und dem PlayStation-Blogbeitrag sind, dass Sie Crossplay und plattformübergreifenden Fortschritt sowie Couch-Koop erhalten werden. Zwei Spieler können von derselben Konsole aus Fortschritte machen, entweder auf demselben Konto oder auf zwei verschiedenen Konten.