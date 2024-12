Path of Exile 2 erreicht 1 Million Spielereinlösungen am Tag der Veröffentlichung im Early Access Und dann kommt er der kommenden Welle zuvor, indem er zugibt, dass es am ersten Wochenende Warteschlangen geben wird.

HQ Path of Exile 2 erscheint heute als Early-Access-Titel. Das Spiel wird im Laufe des Tages spielbar und für die Fans zugänglich sein, und es gibt offensichtlich eine Menge Fans, die bereit sind, einzutauchen. Dies wurde durch das Path of Exile X-Konto bestätigt, wo erwähnt wird, dass eine Million Spielereinlösungen (effektiv eine Million verkaufte Early-Access-Kopien) verzeichnet wurden. Dieser Erfolg bringt jedoch seine eigenen Probleme mit sich. Der Entwickler kommt der kommenden Welle von gemeldeten Problemen zuvor, indem er bestätigt, dass es mit Sicherheit Startwarteschlangen und Wartezeiten für diejenigen geben wird, die versuchen, sich am Debütwochenende in das Spiel einzuloggen. Der Entwickler unternimmt Fortschritte, um diese Probleme zu reduzieren, indem er bereits versucht, seine Serverkapazität zu erweitern, sagt aber auch: "Wir wissen ehrlich gesagt nicht, was unsere Backend-Dienste bewältigen können, wenn wir eine Million Benutzer überschreiten." Der Entwickler fügt zum Schluss hinzu, dass er "nie erwartet hätte, dass die Dinge während des [Early Access] so groß werden", bevor er sich bei der Community bedankt, die Path of Exile 2 bereits unterstützt hat.