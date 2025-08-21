Path of Exile 2 erhält nächste Woche ein großes Update

HQ

Am Freitag, den 29. August, erhält Path of Exile 2 ein umfangreiches Update. Entwickler Grinding Gear Games hat angekündigt, dass das Update mit dem Namen "The Third Edict" den vierten Akt der Kampagne einführt. In diesem Akt reisen die Spieler nach Ngamakanui, um nach Teilen einer mächtigen Waffe zu suchen.

Der neue Kontinent bringt insgesamt sechzehn frische Zonen zum Erkunden, die von tropischen Stränden bis hin zu vulkanischen Regionen reichen. Die Spieler können sich außerdem auf zwölf neue Bosse freuen, zusammen mit einer Vielzahl anderer Neuzugänge, die alle im Bild unten zusammengefasst sind.

Path of Exile 2 wird vom 29. August bis zum 1. September kostenlos spielbar sein. Während dieser Zeit haben sowohl PC- als auch Konsolenspieler Zugriff auf die Vollversion des Spiels und das neue Update. Nach Ablauf des kostenlosen Zeitraums können Spieler weiterspielen, indem sie Zugang zur aktuellen Early-Access-Version des Spiels erwerben.

Werden Sie diesen neuen Kontinent erkunden?