Path of Exile 2 Entwickler enthüllt das "neueste, glänzendste" Ding für das Spiel

Path of Exile 2 möchte viele Verbesserungen gegenüber dem ersten Spiel vornehmen, das bereits ein großer Erfolg unter ARPG-Fans war. Wie wir in unserem Interview mit Christopher Laferriere von Grinding Gear Games besprochen haben, werden drei herausragende Features in diesem neuen Spiel debütieren.

Es handelt sich um Couch-Koop, verbesserte Tutorials und Controller-Unterstützung. Laferriere wählte die Controller-Unterstützung als die wohl größte Änderung in der Fortsetzung aus. "Ich würde sagen, das Neueste, Glänzendste, was wir hier in LA zum ersten Mal gezeigt haben, ist die Controller-Unterstützung für das zweite Spiel", sagte er.

"Es wurde viel Aufwand betrieben, z. B. in individuelle Fähigkeiten, damit sich das Zielen richtig anfühlt, sowie in globalere Dinge, wie z. B. die Änderung der Art und Weise, wie sich die Figur während des Schießens bewegen kann." Laferriere fuhr fort. "Oder, wissen Sie, einfach ehrlich, grundlegende Dinge am Spiel haben sich auf subtile Weise geändert, damit sich die Controller-Unterstützung sowie die WASD-Steuerung auf Maus und Tastatur gut anfühlen. Und ich denke, es war ein allgemeiner Vorteil für das Spiel."

Path of Exile 2 wird später in diesem Jahr im Early Access für PlayStation, Xbox und PC erscheinen. Sehen Sie sich unser vollständiges Interview unten an: