Path of Exile 2 - Early Access Impressionen

Ich war vor einigen Jahren auf einer LAN-Party und wie so oft bei solchen Zusammenkünften konnten wir uns nicht entscheiden, was wir spielen sollten. Nach einiger Diskussion schlug jemand Path of Exile vor, da es kostenlos spielbar war und angeblich an Diablo II erinnerte, das bei früheren Events ein fester Favorit war. Wir beschlossen, es zu versuchen, aber ich erinnere mich, dass es ziemlich schwierig war, richtig anzufangen, und obwohl wir ein paar Stunden spielten, gaben wir schnell auf.

Das Spiel war einfach zu herausfordernd, die Lernkurve zu steil. Das war meine erste und einzige Begegnung mit Path of Exile - bis jetzt. Das Spiel existierte immer in meinem Hinterkopf als etwas, das ich vielleicht noch einmal versuchen sollte, aber ich habe nie den Sprung gewagt. Jetzt, da ich Zugang zur Vorabversion von Path of Exile 2 erhalten habe, ist die Gelegenheit da. Es ist an der Zeit, herauszufinden, ob dieses ARPG, das sich so stark auf Diablo stützt, mich für mich gewinnen kann.

Bevor ich in das Spiel einsteige, möchte ich noch erwähnen, was dieser Early-Access-Start beinhaltet. Es stehen fünf spielbare Klassen zur Verfügung - weit entfernt von den zwölf, die angeblich in der Vollversion enthalten sein werden. Ich hatte auch nur Zugang zu drei von sechs Acts, aber diese drei bieten jede Menge Inhalt. Es gibt viele Stunden Spielspaß, und es ist klar, dass diese Ausgabe nicht nur ein kleiner Vorgeschmack ist, sondern ein solider Teil des Gesamterlebnisses. Über das Volumen muss man sich hier keine Sorgen machen, das ist sicher.

Die Geschichte in Path of Exile 2 fühlt sich ziemlich vage an, besonders für einen Neuling wie mich. Veteranen des ersten Spiels könnten hier mehr von der Einleitung haben, aber meine Interpretation basierend auf der Intro-Sequenz ist folgende: Du bist Teil einer Gruppe von Kriegern auf einer Mission, aber alles geht schief, als du von Monstern angegriffen wirst. Nach einem intensiven Kampf taucht eine böse Gestalt auf - wahrscheinlich der Hauptbösewicht des Spiels - und löscht deine gesamte Gruppe aus. Du wachst in einer Stadt auf, in der die Geschichte Gestalt annimmt. Die Stadt fungiert als Drehscheibe, in der du Handel treiben und mit einer Handvoll Charakteren sprechen kannst, die dir Quests und Hintergrundwissen über deine Umgebung geben. Wie in Diablo II fungiert die Stadt als Basis, aber die Charaktere sind dynamischer und können an verschiedenen Orten auf der Karte auf dem Weg erscheinen. Es ist nicht originell als solches, und viele werden dies wahrscheinlich als eine ziemlich erkennbare zentrale Prämisse betrachten, obwohl es natürlich zu einer weiteren erzählerischen Erkundung von Charakteren und Umgebungen einlädt.

Der Ton des Spiels ist durchweg düster. Es ist klar, dass die Welt von Path of Exile 2 ein schrecklicher Ort zum Leben ist. Korruption, Zerstörung und Monster, die die Bevölkerung verwüsten, schaffen eine intensive Atmosphäre, die sowohl faszinierend als auch deprimierend ist. Die Geschichte dient vor allem dazu, die Missionen miteinander zu verbinden, aber sie dient auch dazu, eine Atmosphäre zu schaffen, die die vielen Bosskämpfe des Spiels noch befriedigender macht. Wenn es eine Sache gibt, die bereits gelungen ist, dann ist es, diesen Ton zu etablieren.

Wenn es eine Sache gibt, an der Path of Exile 2 nicht spart, dann sind es Bosskämpfe. Auf jeder Karte gibt es etwa vier bis fünf Bosse, die dich herausfordern. Einige sind mit der Geschichte verbunden, während andere zufällig erscheinen. Obwohl nicht alle von ihnen originell sind, sind sie immer abwechslungsreich, da das dynamische System des Spiels die Art und Weise verändert, wie die Monster spawnen. Hier ergab sich für mich jedoch ein Problem: An mehreren Stellen wurde ich in der Nähe meiner Respawn-Punkte von Feinden angegriffen, wodurch ich immer wieder auf frustrierende Weise starb. Ich hoffe, dass dies behoben wird, bevor das Spiel in seiner Vollversion veröffentlicht wird.

Insgesamt ist Path of Exile 2 ein schwieriges Spiel. Der Tod ist ein ständiger Begleiter und das Spiel erfordert sowohl Geduld als auch Strategie. Jedes Mal, wenn du dich stark genug fühlst, um den Gegner zu dominieren, wirft das Spiel ein neues Gebiet mit noch härteren Feinden auf dich. Auf der einen Seite ist das positiv, da es dir einen Grund gibt, Ressourcen und Beute zu grinden, was zu einigen aufregenden Power-Ups führen kann. Auf der anderen Seite kann es frustrierend sein, Bereiche wiederholen zu müssen, weil man nicht stark genug ist, um die nächste Herausforderung anzunehmen. Du kannst dich vielleicht darauf freuen, herausgefordert zu werden, aber du könntest argumentieren, dass es nicht sehr elegant zu den restlichen Designelementen des ARPG-Genres passt. Die Herausforderung in Diablo IV ergibt sich aus den verschiedenen Schwierigkeitsgraden und der Menge der Feinde - Path of Exile 2 scheint zum Zeitpunkt des Schreibens ganz anders zu sein.

Erwähnenswert ist auch das Loot-System. Normale Feinde lassen selten brauchbare Gegenstände fallen, daher stammt der größte Teil deiner Ausrüstung von Bossen. Das bedeutet, dass es viele Wiederholungen im Spiel gibt - du musst dich durch Horden von Feinden kämpfen, um zu den Bossen zu gelangen, nur um zu sterben und mit neuen Feinden auf dem Weg neu zu starten, und diese Feinde geben dir nicht den gleichen Dopaminschub, da du instinktiv weißt, dass sie dir keine Ausrüstung geben können.

Das Fertigkeitssystem in Path of Exile 2 ist eine der größten Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger. Fähigkeiten sind nicht mehr nur an Ausrüstung gebunden, sondern stammen auch von Fertigkeitsgemmen. Ich spielte als Magier und konzentrierte mich auf blitzbasierte Fähigkeiten, was mich zu einer Art lebender Tesla-Spule machte. Mit den richtigen passiven Edelsteinen konnte ich meine Blitzangriffe verbessern, um Feinde zu elektrisieren und zusätzlichen Schaden über Zeit zu verursachen. Es ist ein großartiges Gefühl, seinen Charakter auf diese Weise anzupassen, und ich weiß, dass das Spiel eine Menge Flexibilität und Buildcrafting bietet, um es gelinde auszudrücken.

Der Skill-Baum des Spiels ist ein weiterer wichtiger Teil des Fortschritts. Es ist riesig und kann auf den ersten Blick überwältigend erscheinen, aber es bietet auch ein beeindruckendes Maß an Freiheit. Obwohl ich als Magier angefangen habe, konnte ich später in die Zweige anderer Klassen wechseln und einen Hybrid-Build entwickeln. Es ist eine Flexibilität, die das Spiel wirklich von anderen in diesem Genre abhebt.

Grafisch ist Path of Exile 2 beeindruckend, vor allem in den detaillierten Umgebungen und der dynamischen Beleuchtung. Einige Bereiche sind jedoch so dunkel, dass es schwierig sein kann, Feinde zu erkennen. Es wäre eine große Hilfe, wenn das Spiel eine Funktion hätte, die Feinde markiert, wie zum Beispiel in Baldur's Gate III zu sehen. Der Klang hingegen ist eine große Stärke; Die Musik und die gruseligen Soundeffekte tragen zur unangenehmen und tödlichen Atmosphäre bei.

Lohnt es sich also, Path of Exile 2 in seiner jetzigen Form zu spielen? Das hängt davon ab, wer Sie sind. Wenn Sie ein Fan des Genres sind oder die Entwickler unterstützen möchten, könnte dies eine gute Idee sein. Aber angesichts der Tatsache, dass die Vollversion kostenlos spielbar sein wird, glaube ich nicht, dass es sich lohnt, etwa 30 € für diese Early-Access-Version zu bezahlen, es sei denn, Sie sind sehr ungeduldig. Für die meisten Leute wird es sinnvoller sein, auf die Vollversion des Spiels zu warten, auch wenn wir nicht wissen, wann sie fertig sein wird.

Insgesamt ist Path of Exile 2 eine vielversprechende Fortsetzung, die auf ihren Stärken aufbaut und ein tieferes und flexibleres Erlebnis bietet, aber auch schlanker geworden ist. Es gibt noch Raum für Verbesserungen, aber so wie es aussieht, ist es ein Spiel, das sowohl frustriert als auch fasziniert. Wenn ich jetzt eine bestimmte Punktzahl vergeben müsste, würde ich ihm eine 7 geben, aber aufgrund von Verlagsbeschränkungen kann dies nicht als Rezension angesehen werden. Wir müssen abwarten, wie sich das Spiel entwickelt, und dann werden wir darauf zurückkommen.