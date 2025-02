Patente für Nintendo Switch 2 Joy-Con und Pro Controller enthüllt

HQ

Nintendo hat die offizielle Ankündigung von Nintendo Switch 2 so lange wie möglich hinausgezögert und am 16. Januar endlich seine Karten auf den Tisch gelegt, obwohl die vollständige Enthüllung erst auf der Nintendo Direct am 2. April erfolgen wird, die bereits als Datum und Uhrzeit bestätigt wurde. Auf jeden Fall gab es in den letzten neun oder zehn Monaten reichlich Leaks über Komponenten, Leistung und Materialien, und viele von ihnen haben sich mit einem Blick auf das Design mehr oder weniger bestätigt... Doch andere Überraschungen wurden bis heute unter Verschluss gehalten.

Heute sind Patente für den neuen Joy-Con der Switch 2 sowie den neuen Pro Controller ans Licht gekommen, die uns einige interessante Leckerbissen zeigen, insbesondere über die Mausfunktion. Zum Beispiel könnte die Anordnung dual-mouse verwendet werden, um Dual-Stick-Titel mit Panzersteuerung abzuspielen und sogar Flugzeuge im Microsoft Flight Simulator zu fliegen, wenn sich dieses andere Gerücht bestätigt.

Der Modus "Ein Joy-Con links, eine Maus rechts" ist ein ́offensichtliches Setup für Shooter, daher sind wir wirklich daran interessiert, diese Anordnung in einem hypothetischen Call of Duty für Switch 2 zu testen.

Merkwürdiger ist jedoch, dass in den Patentskizzen auch davon die Rede ist, dass der Nintendo Switch 2 Pro Controller auch abnehmbar ist und als eigenständige Joy-Cons verwendet werden kann, um den Mausmodus zu erleichtern. Diese Patentumrisse sind seit 2022 angemeldet, obwohl sie erst jetzt ans Licht gekommen sind, und vielleicht weil sie sich auf eine bestimmte Funktionalität beziehen, taucht der "berühmte" C-Knopf, über den in der Vergangenheit so viel gesprochen wurde, nicht auf.

Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass Nintendo all diese neuen Features bei seiner kommenden Präsentation im April zeigen wird, auf die wir uns freuen.

Hast du vor, dir bei der Veröffentlichung eine Nintendo Switch 2 zu besorgen?