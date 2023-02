Nachdem wir fast ein Jahr im Early Access verbracht haben, ist es endlich an der Zeit, dass Lychee Game Labs farbenfrohes Patch Quest auf die Welt losgelassen wird. Es ist Metroidvania trifft Roguelike mit einer guten Dosis Kugelhöllenmechanik, die oben drauf gestreut ist. Alles vermischt und dicht verpackt mit einer charmanten und unverwechselbaren Ästhetik, die sich unglaublich gut für eine im Wesentlichen weitläufige Mischung von Ideen eignet, die überhaupt keinen Grund haben, so gut zu interagieren, wie sie es tatsächlich tun. Also bleib mit mir in den tiefen Dschungel und ich werde die Brillanz erklären, die hinter dem pastellfarbenen Äußeren des Spiels lauert.

Patch Quest findet in der mysteriösen Welt von Patchlantis statt, in der Sie als Spieler nach Herzenslust erkunden können, basierend auf Ihren Fähigkeiten. Denn wie jedes andere Spiel, das auf dem mittlerweile fast abgenutzten, aber ebenso verdammt unterhaltsamen Metroidvania-Modell basiert, ist deine Fähigkeit, die Welt zu bereisen, eng mit den Fähigkeiten deines Charakters verbunden, und Patch Quest ist sicherlich keine Ausnahme von dieser Regel. Deine Startbasis hat vier Eingänge, von denen nur einer offen ist, wenn du dein Abenteuer beginnst, aber wenn du neue Entdeckungen machst, öffnen sich neue Möglichkeiten und zuvor geschlossene Türen zu neuen Zonen.

Patchlantis ist in mehrere einzigartige Biome oder Zonen unterteilt, wenn Sie so wollen, gefüllt mit ihrer eigenen Fauna, Tierwelt, geheimen Höhlen und ja, natürlich, Bosse. Jedes neue Gebiet, das du besuchst, wird zufällig generiert, was sich gut für den Abenteuergeist eignet, der so ziemlich jeden Aspekt von Patch Quest durchdringt und auch mehrere Durchspiele fördert. Du kannst dich alleine oder mit einem Freund neben dir auf der Couch im Splitscreen-Multiplayer durch Patch Quest wagen. Aber was zweifellos die prominenteste Mechanik in Patch Quest ist, ist das Lasso deines Charakters, mit dem du all die verschiedenen Kreaturen, denen du in der weiten Welt begegnest, zähmst und reitest.

Jedes Tier bietet seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten, die Sie erben und nutzen können, während Sie auf seinem Rücken reiten. Dies ermöglicht viele interessante Möglichkeiten, die verschiedenen Bereiche und nicht zuletzt die Bosse zu umgehen, die in den meisten Fällen Situationen präsentieren, die zur regelrechten Kugelhölle verkommen und das Spiel in wenigen Millisekunden in ein normales Schmup verwandeln. Wenn auch nicht auf dem gleichen Niveau wie die Genregrößen Mushihimesama oder DoDonPachi, aber es ist erwähnenswert, dass die späteren Zonen des Spiels wirklich intensive, schweißtreibende Kämpfe bieten können, die Sie absolut vor Freude summen lassen.

Das waren Herausforderungen, die mir persönlich viel Freude bereiteten und die sich nie unfair oder unüberwindbar anfühlten. Stattdessen ermutigen sie dich, mit verschiedenen Tieren zu experimentieren, um zu reiten, Vergünstigungen und Fähigkeiten für deinen Charakter, aber vor allem mit unterschiedlichen Ausrüstungssätzen. Die Strafe für das Scheitern ist auch glücklicherweise leicht, was nicht nur den Spaß am Spiel erhöht, sondern auch den Wunsch, verschiedene Kombinationen auszuprobieren und noch mehr von der Spielwelt zu erkunden, um so noch mehr Power-Ups oder andere Fähigkeiten zu finden, um in den immer anspruchsvolleren Kämpfen zu helfen.

Zusätzlich zu den Tieren, die Sie fangen und reiten können, konzentriert sich ein großer Teil des Spiels darauf, Haustiere zu erwerben, die Sie zu Ihrer Basis mitnehmen können. Sie können aber auch Fauna von Ihren Reisen in Patchlantis sammeln, die Sie in Gruppen von fünf Pflanzen pflanzen, um ein bestimmtes Biom zu reproduzieren, etwas, das die Vielzahl potenzieller Haustiere benötigt, um zu gedeihen. Und ja, natürlich können Sie auch Ihre kleinen Freunde streicheln und kuscheln, was sich tatsächlich positiv auf ihre Gesundheit auswirkt. Diese eher spielerische Seite von Patch Quest bietet eine angenehme Pause von der gelegentlich recht intensiven Erkundung.

Etwas, das Patch Quest wirklich gelingt, und ein Aspekt des Spiels, den ich hervorheben möchte, ist, wie es den Spieler zwingt, ständig neue Tiere und Fähigkeiten auszuprobieren. Denn genau wie in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, wo Waffen langsam abgebaut werden, je mehr sie verwendet werden, haben die Tiere, die du fängst und reitest, eine begrenzte Anzahl von Einsatzmöglichkeiten oder Munition, wenn du dies möchtest. Denn während du ständig neue in der Wildnis findest, sind sie während der vielen Konfrontationen schnell erschöpft und dies zwingt dich, ständig nach neuen potenziellen Rossen Ausschau zu halten, die du mit Lasso und Meister meistern kannst.

Egal, ob du Patch Quest und Patchlanti's Herausforderungen alleine oder mit einem gut ausgewählten Freund auf der Couch angehen möchtest, die Indie-Kreation von Lychee Game Lab bietet unglaubliche Vielfalt und jede Menge Spaß. Es gibt mehr als fünfzig verschiedene Tiere zu entdecken, viele herausfordernde Bosse, eine Vielzahl interessanter Kombinationen von Fähigkeiten und den ständigen Wunsch, an die Grenzen zu gehen. Die Entdeckerfreude ist einfach sehr spürbar und ich fand es wirklich schwierig, die Steuerung über längere Zeiträume aus der Hand zu legen, was nur ein Beweis dafür ist, wie unvergleichlich unterhaltsam und durchdacht die Gameplay-Schleife des Spiels tatsächlich ist.