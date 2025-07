HQ

Im Nachhinein wird die PSP oft als Flop angesehen, aber Tatsache ist, dass sie sehr erfolgreich war und sowohl den Game Boy Advance als auch den Nintendo 3DS übertraf. Im Gegensatz dazu hatte die PSP das zweifelhafte Vergnügen, mit dem Nintendo DS zu konkurrieren, dem mit Abstand meistverkauften tragbaren Format aller Zeiten, was ihr das Gefühl gab, eine Art Verlierer zu sein - obwohl das alles andere als ein faires Bild ist.

Wie dem auch sei, ein Großteil des Erfolgs war wirklich guten Spielen zu verdanken, die oft perfekt an das Format angepasst waren. Eines davon war das sehr seltsame Patapon von 2007. Ein Spiel, das so skurril ist, dass ich 18 Jahre später das rhythmische "Pata-Pata-Pata-Pon"-Mantra in meinem Kopf hören kann, wenn ich an das Spiel denke. Deshalb habe ich mich auf diese Neuauflage gefreut, die auch die Fortsetzung enthält.

Patapon 1+2 Replay fühlt sich an, als würde man ein altes Lied hören, das man seit Jahrzehnten nicht mehr gehört hat, und sich dennoch sofort genau daran erinnern, wie es geht, mit Texten und allem. Die rhythmische Kriegsführung hat sich buchstäblich in das Muskelgedächtnis eingeprägt, und das Design ist so charmant wie eh und je und hat sich hervorragend bewährt. Dies hätte genauso gut heute veröffentlicht werden können wie ein kreativer und gefeierter Indie-Film von einem engagierten Studio.

Zwei wirklich charmante Spiele, die sich in Sachen Gameplay eigentlich sehr gut behaupten können.

Patapon hat ein Grundkonzept, das ebenso einfach wie brillant ist: Meine Aufgabe ist es, als gottähnlicher General für eine kleine Armee von einäugigen Trommelkriegern zu agieren (denkt an stilisierte Versionen von Mike Wazowski aus Monsters Inc.). Jeder Befehl wird durch rhythmische Tastendrücke ausgeführt, die zusammen deine kleinen Soldaten in Aktion setzen. Ein ziemlich einzigartiges Gameplay, das auch heute noch heraussticht, und kein anderes Spiel hat es wirklich geschafft, es zu kopieren. Wenn die Dinge wirklich richtig sind und man deine Befehle mit perfektem Rhythmus gibt, ist es wirklich so, als würdet man eine Art Zen-Zustand erreichen.

Patapon 1 und 2 sind sich sehr ähnlich, aber der zweite Teil ist dank einer größeren Spieltiefe mit Heldeneinheiten, mehr Inhalten und der Möglichkeit, deine Truppen zu optimieren, spürbar besser. Natürlich ist es keine leichte Aufgabe, zwei Spiele zum Preis von einem zu bekommen. Das bedeutet, dass wir uns mit vielen Inhalten verwöhnen lassen können, die wir zum mitreißenden Soundtrack genießen können, der eine seltsame Mischung aus Kinderchören, Stammestrommeln und japanischem Techno bietet.

Seien Sie darauf vorbereitet, dass die Tonsynchronisation bei einem Titel wie diesem nicht so gut wird, wie sie sein sollte.

Die Switch 2-Replay-Version läuft mit konstanten 60 Bildern pro Sekunde und sieht immer noch großartig aus, mit HD-scharfen Silhouetten und einer Farbpalette, die so hell wie eh und je hervorsticht. Allerdings wünschte ich, es gäbe ein paar neue Funktionen. Zugegebenermaßen gibt es einen einstellbaren Schwierigkeitsgrad, diverse kleinere Verbesserungen der 'Lebensqualität', aber ansonsten sind die Spiele im Grunde unberührt. Keine extra Menüs mit Trivia, Konzeptskizzen oder gar einem Musikplayer (was hier ein Kinderspiel gewesen wäre). Es ist eine geradlinige Umsetzung mit Politur - aber ohne die Liebe, die wir oft in modernen Kollektionen sehen. Für Fans, die diese Titel schon mehrmals gespielt haben, gibt es einfach nichts Neues zu entdecken. Plus... Wo ist Patapon 3 ?

Das große Problem ist das Timing. Das PSP-Spiel wurde auf einem nativen Bildschirm gespielt und jeder hatte genau den gleichen. Jetzt hat jeder einen anderen Fernseher, und mit der Switch kann man auch häufig den Fernseher wechseln - oder auf einem tragbaren Gerät spielen (und dann auf einem der vielen Switch-Bildschirme oder der Switch 2). Es gibt ein Lag-Tool, aber es ist überhaupt nicht intuitiv und ich finde es nicht wirklich sehr gut... und wird noch verschärft, wenn man kabellose Bluetooth-Headsets hinzufügt, die mit einer eigenen Verzögerung ausgestattet sind. Ich habe daher nicht das Gefühl, dass ich ganz die gleiche Kontrolle über meine rhythmischen Krieger habe, und es hilft auch nicht, dass sie die süßesten Dinge der Welt sind.

Eine solide Kollektion, die ein bisschen mehr Liebe verdient hat.

Solltest du also Patapon 1+2 Replay kaufen? Ich denke, es hängt davon ab, wonach du suchst. Für mich, der das Original ausgiebig gespielt hat, als es zum ersten Mal herauskam, ist es zunächst ein entzückendes Gebräu, obwohl ich vergessen hatte, wie mühsam es ist, von bestimmten Levels aus voranzukommen. Wenn man jedoch nichts Neues bekommt, sinkt das Interesse schneller, als ich gedacht hatte, und die Empfehlung hängt also einfach davon ab, wie sehr man Patapon liebt. Wenn du es noch nie gespielt hast und etwas wirklich Gemütliches suchst, das du für kurze Zeit spielen kannst, vielleicht auf Reisen oder ähnlichem, dann ist es vielleicht genau das, wonach du gesucht hast.