Passtech Games legt, was in den nächsten zwei Jahren von Ravenswatch zu erwarten ist

Der Entwickler Passtech Games verbessert und erweitert Ravenswatch, seit das Spiel ursprünglich als Early-Access-Projekt gestartet wurde. Zu diesem Zweck wird der Support so bald nicht nachlassen, und nun wissen wir von den Inhaltsplänen für die nächsten zwei Jahre für das Spiel.

Die Roadmap für 2026 und 2027 wurde veröffentlicht, um zu enthüllen, was das Spiel in den nächsten 22 Monaten bieten wird. Es gibt reichlich Inhalte auf dem Tisch, aber auf eine eher ungewöhnliche Weise wissen wir eigentlich nicht, wann dieser Inhalt in diesem Zeitraum tatsächlich im Spiel debütieren wird.

Das einzige bestätigte Zeitfenster ist das Songs of Thieves-Update, das diesen Frühling als kostenlose Ergänzung zum Spiel erscheint, mit einer neuen Gegnerfraktion (den Dieben), einem neuen Raumtyp, Melodies, einer neuen Begegnung in Reverie mit Stingy Jack und der Mehrspielerpause.

Danach erwartet man zwei neue DLC-Helden, neue Spielmodi, Überarbeitungen der Heldentalente, DLC-Skinpacks, Änderungen an Lebensqualität und Balance und mehr. Auch hier gibt es keinen Zeitplan, wann das alles ankommen wird, außer vor 2028, aber unten können Sie die vollständige Roadmap für einen Vorgeschmack auf das Kommende sehen.