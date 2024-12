Passt Netflix Inhalte für abgelenkte Zuschauer an? Der Streaming-Riese passt sich an die sinkende Aufmerksamkeitsspanne an, indem er die Schöpfer dazu ermutigt, Shows auch ohne vollen Fokus leichter zu verfolgen.

HQ Als Reaktion auf die sinkende Aufmerksamkeitsspanne hat Netflix Berichten zufolge seine Schöpfer angewiesen, Inhalte für Zuschauer anzupassen, die sich leicht ablenken lassen, so N+1. Da immer mehr Menschen Multitasking betreiben und Medien konsumieren, während sie von ihren Telefonen oder anderen Aufgaben abgelenkt sind, ist Netflix der Ansicht, dass es wichtig ist, Sendungen leichter zu verfolgen, ohne sich voll zu konzentrieren. Die Strategie ermutigt die Schöpfer, die Charaktere explizit angeben zu lassen, was sie tun, damit die Zuschauer die Handlung verstehen können, auch wenn sie nicht aktiv zuschauen. Ein Beispiel für diesen Ansatz ist der letztjährige Film Irish Wish mit Lindsay Lohan in der Hauptrolle. In einer Szene erzählt eine Figur die Ereignisse, um sicherzustellen, dass die Zuschauer, die vielleicht nicht voll aufmerksam sind, trotzdem mitlesen können. Diese Verschiebung vom "Zeigen" zum "Erzählen" zielt darauf ab, die Zuschauer bei der Stange zu halten, auch wenn sie nur passiv zuhören. Da Streaming-Dienste in einer zunehmend abgelenkten Welt um Aufmerksamkeit konkurrieren, könnte die neue Richtung von Netflix ein Wendepunkt sein. Wird diese Methode dazu beitragen, Zuschauer zu binden, oder geht sie einen Schritt zu weit, um Inhalte zu verdummen? Was halten Sie von Netflix' Ansatz, Inhalte für abgelenkte Zuschauer zu erstellen?