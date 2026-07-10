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Passenger ist der Titel eines weiteren vielversprechenden Horrorfilms dieses Jahres – Mensch, wir sind dieses Jahr wirklich verwöhnt. Ich habe den Trailer im Kino gesehen und mochte, dass sie sich entschieden haben, einen Ausschnitt aus dem Film statt einer Montage der Handlung zu zeigen; Es war effektiv und erzeugte ein gewisses Gefühl der Vorfreude.

Worum geht es also mit Passenger ?

Nachdem ein junges Paar einen Autounfall miterlebt hat, stellt es fest, dass es den Unfallort nicht allein verlassen hat. Eine dämonische Präsenz, bekannt als 'die Passenger ', wird nicht aufhören, bis sie sie gefangen hat und ihr Wohnmobil-Abenteuer in einen Albtraum verwandelt.

Fangen wir mit dem Regisseur an. Der Norweger André Øvredal hatte 2010 mit Trollhunter seinen Durchbruch, einen Film, an den ich mich erinnere, dass er sehr genossen hat. Das führte dazu, dass Hollywood ihn mit offenen Armen willkommen hieß. Seitdem bringt er uns The Autopsy of Jane Doe, das wirklich gut ist und bald einen erneuten Blick verdient. 2019 erschien Scary Stories to Tell in the Dark, produziert und teilweise geschrieben von Guillermo del Toro – das war ebenfalls unterhaltsam. Dann gibt es noch Die letzte Reise der Demeter, das immer noch ein etwas empfindliches Thema ist. Das ist ein Film, auf den ich mich seit mehreren Jahren gefreut habe. Ursprünglich sollte er von Neil Marshall inszeniert werden, der hinter einem der gewagtesten Horrorfilme der Welt steht, nämlich The Descent. Am Ende fiel die Aufgabe Herrn Øvredal zu, und obwohl ich nicht viel zur Regie sagen kann, war das Drehbuch ziemlich unbeholfen und der Film eher mittelmäßig. Aber genug davon.

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Kommen wir zum Cast. Der bekannteste Name auf der Liste ist Melissa Leo, die eine wirklich solide Erfolgsbilanz mit Filmen wie Snowden, Prisoners und Oblivion vorweisen kann. In den Hauptrollen sehen wir Jacob Scipio, der unter anderem in den letzten beiden Bad Boys-Filmen mitgewirkt hat, sowie Lou Llobell von Foundation. Beide sind relativ unbekannte Gesichter, obwohl Scipio in einigen Filmen aufgetreten ist. Sie machen einen guten Job und es herrscht Chemie zwischen ihnen. Ich mag es, wenn in Horrorfilmen weniger bekannte Namen verwendet werden. Das verleiht der schleichenden Unruhe eine zusätzliche Dimension.

Passenger ist stilvoll und ziemlich wirkungsvoll. Der Anfang setzt den Ton wirklich gut, und es ist klar, dass Øvredal ein Auge für das Genre hat. Die Struktur funktioniert gut, und es gibt viel Spannung und Spannung. Wir sprechen von einem Film, der etwas über neunzig Minuten lang ist, was ich in der überwiegenden Mehrheit der Fälle für die perfekte Länge für einen Horrorfilm halte. Das erleichtert es, das Tempo aufrechtzuerhalten, und schneidet einige unnötige Flutten weg. Es gibt ein paar ziemlich effektive Jump-Scares (ich weiß, ich bin diejenige, die sich immer darüber beschwert) und es herrscht eine unheimliche Atmosphäre in The Passenger, sobald es in Fahrt kommt.

Leider fand ich es jedoch nie besonders beunruhigend. Ich hätte mir gewünscht, dass es die Grenzen noch weiter ausreizen würde. Und wie so oft verfliegt ein Teil der Unruhe, sobald man die Bedrohung sieht. Die Passenger – also die Figur – mag etwas beunruhigend wirken, aber es ist nichts, was dich erschreckt oder Neuland beschreitet. Dies ist nicht einer der besten Horrorfilme des Jahres, aber auch nicht einer der schlechtesten. Das handwerkliche Können ist kompetent, ebenso das Schauspiel. Es gibt ein Gefühl von Spannung und ein wenig schleichendes Unbehagen, obwohl ich mir ein bisschen mehr gewünscht hätte. Aber Øvredal ist ein Regisseur, den ich definitiv im Auge behalten werde. Wenn Sie sich von einem Wohnmobilurlaub abschrecken lassen möchten oder einfach einen kleinen Horrorfilm zum Kuscheln auf dem Sofa suchen, dann ist Passenger definitiv einen Blick wert.

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