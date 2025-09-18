Passe dich an, um in Action zu überleben Roguelite Alles ist Krabbe

Während der Convergence Games Showcase erschien der Entwickler Odd Dreams Digital und präsentierte einen weiteren Einblick in sein kommendes Action-Roguelite Everything is Crab. Dies ist ein Spiel, in dem es darum geht, sich anzupassen und in einem blühenden und lebendigen Ökosystem-Sandkasten zu überleben, in dem dein Krabben-Protagonist mutieren muss, um stärker zu werden und die Vielzahl der Bedrohungen zu überwinden, die das Land übersäen.

In der vollständigen Inhaltsangabe des farbenfrohen Titels heißt es: "Tauche als amorpher Klumpen aus dem Schlamm auf und weiche tödlichen Raubtieren aus, bevor du dich an Krabben heranschleichen und die Lebenskraft einer Kreatur kneifst - oder ghoste die Tiere und bleibe bei Pflanzen, wenn du einen friedlichen Ansatz bevorzugst. Füge deiner Kreatur seltsame und wunderbare Entwicklungen hinzu und entkomme der Karzinisierung, mit über 100 Entwicklungen, die auf echten Tieren basieren, die sich zu einer komplexen Chimäre eines Charakters verbinden. Sei wie ein Potamon und sammle sie alle!"

Im Rahmen des Showcase ist ein neuer Trailer für das Spiel erschienen, den ihr unten in voller Länge sehen könnt. Es hebt das mutationsbasierte Gameplay und einige der Bosse und Feinde hervor, die anwesend sein werden, von denen einige im öffentlichen Spieltest vorgestellt werden, der derzeit über Steam läuft.

Ansonsten muss das Veröffentlichungsdatum des Spiels noch bestätigt werden, aber uns wird gesagt, dass wir mit einer Veröffentlichung irgendwann im Jahr 2026 rechnen können.