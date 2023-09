Party Animals bekommt Besuch von Ori und Naru

HQ

Multiplayer-Titel mit Gastcharakteren werden immer häufiger, und es scheint, als ob Party Animals nicht anders sein wird. Nach nur wenigen Tagen auf dem Markt wurden nun die ersten Gastcharaktere enthüllt.

Es stellt sich heraus, dass sowohl Ori als auch Naru aus Ori and the Will of the Wisps das Spiel besuchen werden. In einem kurzen Präsentationsvideo sehen wir, wie sich das liebenswerte Duo genauso betrunken bewegt wie die Charaktere aus Party Animals und versucht, sich gegenseitig rauszuschmeißen. Wir bekommen auch einen kurzen Blick darauf, wie sie verschiedene Minispiele und auf verschiedenen Stufen spielen.

Schau es dir unten an und vergiss nicht, unsere Party Animals-Rezension hier zu lesen.