Party Animals auf 2023 verschoben und wir haben einen neuen Trailer

Eines der Spiele, das gestern Abend bei den The Game Awards einen brandneuen Trailer bekam, war Party Animals. Es wurde bereits 2020 angekündigt und wurde dank großartiger Trailer und Demos schnell sehr beliebt, was dazu führte, dass die Entwickler ihre Ambitionen erhöhten. Infolgedessen wurde die geplante Veröffentlichung in diesem Jahr nun verworfen und wird nun stattdessen im Jahr 2023 auf den Markt kommen.

Party Animals enthält mehrere Modi mit lokalem oder Online-Multiplayer, in denen Sie auf vielfältige Weise mit oder gegen andere spielen können. Einige von ihnen wurden im oben genannten Trailer gezeigt, den ihr euch unten anschauen könnt (und solltet!). Das sieht wirklich lustig aus.

Party Animal erscheint nächstes Jahr für PC und Xbox und wird im Game Pass enthalten sein.