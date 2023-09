HQ

Echte Multiplayer-Kämpfer können für die meisten Menschen ein wahrer Leckerbissen sein. Selbst wenn ein Spieler viel besser ist als die anderen, gibt es immer die Möglichkeit, sich zusammenzuschließen, um den besten Spieler zu schlagen, um die Chancen auszugleichen. Aus diesem Grund machen Spiele wie Super Smash Bros. Ultimate und Gang Beasts oder sogar Wrestling-Titel mit großen Gruppen von Spielern oft viel mehr Spaß als für einen einzelnen Spieler.

Es gibt viele Tiere zur Auswahl und viele mehr zum Freischalten. Und alle haben natürlich kosmetische Gegenstände.

Und genau in diesem Sinne finden wir Party Animals, ein Partyspiel, das in diesem Jahr viel Aufmerksamkeit erregt hat, mit der einfachen Prämisse, dass sich eine Reihe von liebenswert niedlichen Tieren einzeln oder in Teams gegenseitig verprügeln sollen. Ich liebe besonders den lokalen unbeschwerten Multiplayer und hatte gehofft, dass Party Animals eine großartige Ergänzung zu den von mir und meinen Freunden geleiteten Knight Squad-Spieleabenden sein würde, und Junge, das hält es.

Aber bevor ich Ihnen mehr darüber erzähle, habe ich das Spiel von Anfang an gehasst. Es gibt eine fünf- bis zehnminütige Trainingseinheit zum Durchspielen (was ich Ihnen empfehle), um die ziemlich einzigartige Spielsteuerung zu lernen, und es ist lange her, dass ich einen Charakter gesteuert habe, der sich so betrunken tollpatschig anfühlte wie der Hund, den ich spielte.

Die Karten spielen an verschiedenen Orten mit radikal unterschiedlichen Bedingungen, wie auf einer Hängebrücke.

Diesen Eindruck habe ich bei den ersten paar Matches im Last Stand-Spielmodus mitgenommen, der der große Reiz in Party Animals ist. Das Chaos war total und es war aussichtslos, mit den ziemlich unterschiedlichen Angriffen Schläge auszuteilen. Das Tier, das du auswählst, kann alles tun, vom Boxen über Kopfstöße bis hin zu Tritten ins Gesicht. Oder du nimmst Werkzeuge in die Hand und setzt sie gegen deine Gegner ein. Letzteres ist eines der am meisten verhassten Dinge, denn man muss genau an der richtigen Stelle stehen, um die Gegenstände wie vorgesehen zu verwenden, sonst werden sie nur als Standardgegenstand aufgehoben, um sie auf Gegner zu werfen.

Langsam aber sicher wurde mir jedoch klar, dass sich in Party Animals viel Subtilität verbirgt. Kämpfe können gewonnen werden, ohne eine einzelne Person zu treffen, oder indem man sie alle tötet und dann alles dazwischen. Darüber hinaus haben die Etappen einige unterhaltsame Wendungen, die die Bedingungen erheblich verändern. Von der recht einfachen Arena auf einer Eisscholle, die langsam in mehrere kleinere Teile zerfällt (was es immer gefährlicher macht, zu deinen Gegnern zu gelangen), über die Schneephase, in der du in der Nähe eines Lagerfeuers bleiben musst, bis hin zum schwarzen Loch, das dich und deine Gegner hin und wieder zwingt, den Kampf einzustellen und dich an etwas festzuhalten - neben den Kämpfen gibt es immer etwas, das du im Auge behalten musst.

Wenn du k.o. gehst, kannst du deinem Teamkollegen helfen, indem du Fische, Bananen und Bomben auf Feinde wirfst.

Party Animals ist am besten, wenn du mit jemandem spielst, den du kennst, damit du es gemeinsam mit dem Gegner aufnehmen kannst, aber im Allgemeinen finde ich, dass die Leute ziemlich gut spielen können und die Prämisse verstehen. Folglich hatte ich auch alleine einige großartige Kämpfe. Außerdem ist es möglich, gegen einigermaßen gute Bots und lokal auf geteiltem Bildschirm zu spielen, was wahnsinnig viel Spaß macht. Um zu gewinnen, musst du deine Gegner eliminieren, aber nicht, indem du sie ausknockst, sondern indem du sie rauswirfst, was auf verschiedene Arten geschehen kann. K.o. zu gehen und zuzusehen, wie ein Gegner mich hochhebt, um mich in das Eismeer zu werfen, ist unglaublich stressig. Eine normale Runde endet, wenn jemand insgesamt drei Siege erzielt.

Es gibt auch mehrere Spielmodi, von denen einer Arcade und der andere Team Score heißt. Ersteres ist eine andere Variante von Last Stand, bei der es nicht darum geht, allein gelassen zu werden, sondern so selten wie möglich zu sterben. Jedes Mal, wenn du stirbst, bekommst du einen neuen Versuch, aber gleichzeitig fällst du hinter deine Gegner zurück. Spontan fühlt sich das etwas nachsichtiger an, da die Person, die ausgeht, nicht warten muss, bis die anderen fertig sind und somit im Spiel ist und sie beeinflussen kann, indem sie gegen den Führenden kämpft.

Das Chaos beim Fotografieren der Gewinner ist erstaunlich.

Team Score hingegen ist anders und hat seine eigenen Bühnen. Es gibt teambasierte Herausforderungen wie den Kampf um Süßigkeiten in der Lollipop Factory, was eines der Highlights des Spiels ist, mit wahnsinnigen Kämpfen um die riesigen elastischen Gummibärchen und kleineren Leckereien. Ein weiteres Highlight ist Trebuchet, wo sich die Mannschaft gegenseitig mit Bomben erschießen muss, und ich möchte auch Beast Hockey erwähnen, was im Grunde ein sehr alternatives Eishockeyspiel ist.

Um mich (und alle anderen) immer wieder zu ermutigen, nur noch ein Spiel zu spielen, gibt es auch tägliche Herausforderungen und Dinge in Form von diversem Zubehör freizuschalten. Es gibt natürlich auch Mikrotransaktionen, aber es scheint tatsächlich, dass Sie mehr freischalten können, als in Spielen dieser Art üblich ist, indem Sie einfach tatsächlich spielen.

Die teambasierten Events verlangen etwas mehr von dir, wie dieses, bei dem du deinen Zug so schnell wie möglich fahren musst, indem du Kohle lädst und deine Gegner vernichtest.

Gibt es dann keine schlechten Dinge? Ja, aber sie sind eher ein allgemeines Problem des Genres als etwas Einzigartiges für Party Animals. Wenn du alleine spielst, macht es nicht viel Spaß, wenn du online niemanden findest, mit dem du chatten und ein Team bilden kannst. Und wenn man ein lausiges Team hat, ist es in der Regel nicht möglich zu gewinnen, da das schwächste Glied wirklich alle anderen zu Fall bringt. Ich denke auch, dass die Menüs sowohl ein bisschen langsam als auch chaotisch sind, und ich hoffe, dass die Entwickler daran arbeiten werden.

Ansonsten ist dies ein tolles Partyspiel, das leicht zu empfehlen ist. Es macht sowohl online als auch offline Spaß, die Präsentation ist fantastisch und das Konzept ist so gestaltet, dass es fast immer spannend ist (ausgeschiedene Teams können es den Gegnern zum Beispiel schwer machen, indem sie Fische, Bananen und Bomben werfen, vorzugsweise auf den Anführer, um das Ende der Spiele zu verhindern). Es ist vielleicht nicht so intuitiv, wie ich gehofft hatte, aber es wird durch eine größere Spieltiefe ausgeglichen und der Unterhaltungswert ist phänomenal.