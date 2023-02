Parks and Recreation's Ron und Tammy schließen sich der The Umbrella Academy-Besetzung an

HQ

Netflix hat angekündigt, dass es die Besetzung von The Umbrella Academy für seine vierte und letzte Staffel verstärkt. An der Serie werden Nick Offerman und Megan Mullaly teilnehmen, die das Ehepaar der Midwestern Community College-Professoren Dr. Gene und Jean Thibedeau darstellen werden, was interessant zu sehen sein wird, da die beiden beide im wirklichen Leben verheiratet sind und auch dafür bekannt sind, das explosive Paar Ron und Tammy Swanson in Parks and Recreation zu spielen.

Hinzu kommt, dass Arrested Development's David Cross ebenfalls der Besetzung beitreten und die Rolle von Sy Grossman übernehmen wird, einem "aufrechten, aber schüchternen Mann, der verzweifelt versucht, sich wieder mit seiner entfremdeten Tochter zu verbinden", wie es im Ankündigungsartikel heißt.

Wann wir diese drei in Aktion sehen werden, hat The Umbrella Academy Season 4 noch kein Veröffentlichungsdatum, hat aber mit den Dreharbeiten begonnen.