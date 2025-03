Park Chan-Wook ist der Meinung, dass Robert Pattinson sowohl Haupt- als auch Nebendarstellerpreise verdient für Mickey 17

HQ

Es hat länger gedauert als erwartet, aber schon bald wird der nächste Film von Parasite Regisseur Bong Joon-Ho, Mickey 17, in die Kinos kommen. Für viele Orte wird der Film diese Woche Premiere haben und eine Leistung von Hauptdarsteller Robert Pattinson mit sich bringen, die von vielen, die den Film im Voraus gesehen haben, als ziemlich bemerkenswert beschrieben wird.

Die neueste Bestätigung kommt von Oldboy -Regisseur Park Chan-Wook, der kürzlich in einem Beitrag auf dem X-Konto von Warner Bros. Korea (danke, TimesNowNews) behauptete, dass Pattinson für Auszeichnungen im Gespräch sein sollte, sowohl in der Haupt- als auch in der Nebenrolle.

In der Übersetzung von X-Benutzer @glossugar_ heißt es: "An die Academy-Mitglieder: Bitte gebt Robert Pattinson sowohl den Preis für den besten Schauspieler als auch für den besten Nebendarsteller!! "

Kein Schauspieler hat jemals beide Preise in einer Preisverleihungssaison gewonnen, also wäre es nichts weniger als bemerkenswert, wenn Pattinson beide Preise für eine Rolle, in einem Film, in einer Preisverleihungssaison gewinnen würde. Wir müssen sehen, ob diese ersten Eindrücke dem Konsens der breiten Öffentlichkeit entsprechen, wenn Mickey 17 in ein paar Tagen Premiere feiert.