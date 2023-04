Park Beyond zeigt ein farbenfroheres und verrückteres Gameplay

HQ

Der Start des nächsten Simulationsspiels von Limbic Entertainment rückt immer näher, da Park Beyond im Juni dieses Jahres erscheinen soll. Mit der Veröffentlichung in etwa zwei Monaten haben Bandai Namco und der Entwickler eine Menge zusätzliches Gameplay gezeigt, das sich mit der verrückten und farbenfrohen Themenpark-Bausuite befasst, die der Titel bieten wird.

Wir erhalten einen Einblick in die Achterbahn-Erstellungssuite, die Pfadbaumechanik, das Daten- und demografische System, das es Ihnen ermöglicht, Ihren Park besser zu verstehen, den Sandbox-Modus und die Impossification-Optionen, mit denen Sie die Realität im Namen von Nervenkitzel und Spaß aus dem Fenster werfen können.

Seht euch unten den neuen Park Beyond-Gameplay-Trailer an und könnt das Spiel am 16. Juni auf PC-, PlayStation 5- und Xbox-Konsolen in voller Länge spielen. Am 9. Mai wird es sogar einen letzten geschlossenen Beta-Test für alle geben, die einen letzten Blick auf das Simulationserlebnis werfen möchten.