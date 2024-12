Parivision sind deine Champions der ESL One Bangkok 2024

HQ

Die ESL One Bangkok 2024 neigt sich dem Ende zu und hat das Jahr von Dota 2 auf großartige Weise abgeschlossen. Die Champions dieses Turniers sind keine Geringeren als Parivision, die in den Playoffs der oberen Gruppe des Turniers ungeschlagen blieben.

Parivision startete in die Playoffs gegen Avulus und schickte das Team schnell in die untere Gruppe, wo es gegen Team Spirit ausschied. Dann traten sie gegen BetBoom an und schickten sie auch ins Finale der unteren Gruppe gegen Team Liquid.

Team Liquid kämpfte sich aus dem unteren Bracket in die Grand Finals und sorgte für ein spannendes Finale gegen das ungeschlagene Parivision. Nach einer 1:3-Niederlage scheint es jedoch, dass Bangkok von Beginn der Playoffs an das Turnier von Parivision war.

