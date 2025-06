Parivision krönt Sieger der DreamLeague Saison 26

HQ

Vor kurzem ging die 26. Saison der Dota 2 DreamLeague zu Ende, ein Event, bei dem 16 der besten Organisationen aus der ganzen Welt in einem Online-Turnier gegeneinander antraten, bei dem 1 Million US-Dollar auf dem Spiel standen. Diese Veranstaltung endete am Sonntag, was bedeutet, dass wir einen Sieger ins Rampenlicht rücken können.

Parivision ist die letzte Mannschaft, die zum DreamLeague Champion gekrönt wurde. Die Organisation besiegte BetBoom Team im Finale, wo sie sich als eben besser als BetBoom erwies, indem sie sie nicht nur im Finale, sondern auch im Finale der oberen Gruppe mit 2:0 besiegte. Tatsächlich haben die beiden Mannschaften während des Turniers dreimal gegeneinander gekämpft, und nicht ein einziges Mal haben BetBoom eine Karte von Parivision genommen.

Mit diesem Ergebnis ging Parivision mit einem Preisgeld von 250.000 US-Dollar, aber auch mit einer Schiffsladung von ESL Pro Tour Points nach Hause, was für die Qualifikation für zukünftige Events nützlich sein wird. Was die nächsten Schritte für das Team betrifft, können wir vor dem The International 2025 im September davon ausgehen, dass das Team Mitte Juli beim Esports World Cup erscheinen wird.