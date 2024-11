Paris setzt Tausende von Polizisten vor dem Spiel zwischen Frankreich und Israel heute Abend ein

HQ

Das Fußballspiel Frankreichs gegen Israel im Stade de France in Paris wird von einer großen Polizeimobilisierung begleitet, der größten seit den Olympischen Spielen im August. Das Spiel beginnt heute, Donnerstag, den 14. November, um 20:45 Uhr MEZ.

Allein die Tatsache, dass das Spiel nicht abgesagt oder in eine andere Stadt verlegt wurde (wie Brüssel, das sich weigerte, sein Spiel auszurichten, und nach Ungarn verlegt wurde) oder die Anwesenheit des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und des Premierministers Michel Barnier, die dem Spiel eine fast diplomatische Dimension verleiht, hat viele Kontroversen und Proteste ausgelöst.

Letzte Woche kam es beim Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv zu Ausschreitungen und einer Straßenschlacht zwischen israelischen Fans (von denen viele anti-palästinensische Lieder skandierten und palästinensische Flaggen zerbrachen) und palästinensischen Anhängern. Die heutige Anwesenheit von Macron und Barnier ist ein Akt der Solidarität mit den jüdischen Gemeinden in Europa nach den Vorfällen von Amsterdam.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu riet israelischen Fans, nicht zum heutigen Spiel nach Paris zu reisen. Es werden heute noch mindestens hundert israelische Teilnehmer erwartet, die von 4.000 Polizisten beobachtet werden, die zwischen dem Stadion, in der Nähe von Vororten und öffentlichen Verkehrsmitteln verteilt sind.

Für die französischen Unterstützer, die heute kommen, wird es verboten sein, palästinensische Flaggen zu tragen. Es sind nur französische oder israelische Flaggen erlaubt.

Gestern, am 13. November, fand eine pro-palästinensische Demonstration statt, um gegen das Spiel zu protestieren, sowie eine Gala, die von der Organisation "Israel is Forever" organisiert wurde, um Geld für Israel zu sammeln. Ein weiterer Protest findet heute vor dem Stadion statt, in dem nur 25.000 der 80.000 Zuschauer erwartet werden.