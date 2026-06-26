Paris schränkt den Alkoholverkauf ein

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Krankenhäuser in und um die französische Hauptstadt Paris sind aufgrund einer Hitzewelle fast voll, was laut The Guardian und YLE einige unerwartete Nebenwirkungen verursacht.

Der Chef der Pariser Polizei, Patrice Fauré, hat angekündigt, dass der Alkoholkonsum und -verkauf stark eingeschränkt werden.

"Wir erreichen einen Sättigungspunkt in den Krankenhauseinrichtungen, --- ich muss sicherstellen, dass der Druck sinkt."

Westeuropa wird von einer sehr intensiven Hitzewelle verbrannt. Frankreich hatte gestern zum zweiten Mal in Folge seinen heißesten Tag seit Aufzeichnungen. Die Temperaturen im Land lagen in den letzten Tagen über 40 Grad Celsius.