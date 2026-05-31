Paris Saint-Germain wird der neunte Verein, der zwei aufeinanderfolgende Champions League- oder Europapokaltitel gewinnt
PSG reiht sich mit seinem zweiten Champions-League-Titel in Folge in die europäische Elite ein.
Paris Saint-Germain besiegte Arsenal im Champions-League-Finale 2026 und wurde damit erst das neunte Team, das aufeinanderfolgende Champions League- oder Europapokaltitel gewann. Luis Enrique schrieb im vergangenen Jahr Geschichte, als er als zweiter französischer Klub die Champions League gewann, nach Marseille 1993, und nun sind sie der erste seit Zidanes Real Madrid, der zwei Titel in Folge gewann.
- Paris Saint-Germain: 2025, 2026
- Real Madrid: 2016, 2017, 2018
- AC Mailand: 1989, 1990
- Nottingham Forest: 1979, 1980
- Liverpool FC: 1977, 1978
- FC Bayern München: 1974, 1975, 1976
- AFC Ajax: 1971, 1972, 1973
- Inter Mailand: 1964, 1965
- SL Benfica: 1961, 1962
- Real Madrid: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960
Luis Enrique, der 2015 mit Barcelona den Pokal gewann, ist nach Carlo Ancelotti (2003, 2007, 2014, 2024, 2024), Bob Paisley (1977, 1978, 1981), Zinedine Zidane (2016, 2017, 2018) und Pep Guardiola (2009, 2011, 2023) ebenfalls einer der fünf Trainer, die mindestens drei Champions-League-Titel gewonnen haben.
Diesmal war es nicht so einfach wie im Vorjahr, als sie Inter Mailand mit 5:0 deklassierten: PSG gewann nur im Elfmeterschießen, aber die Statistiken zeigen, dass sie Arsenal deutlich überlegen waren: 19 Schüsse, 4 aufs Tor, 5 Schüsse, 1 Tor von der Londoner Mannschaft und 72 % Ballbesitz.