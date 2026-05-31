Paris Saint-Germain wird der neunte Verein, der zwei aufeinanderfolgende Champions League- oder Europapokaltitel gewinnt

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Paris Saint-Germain besiegte Arsenal im Champions-League-Finale 2026 und wurde damit erst das neunte Team, das aufeinanderfolgende Champions League- oder Europapokaltitel gewann. Luis Enrique schrieb im vergangenen Jahr Geschichte, als er als zweiter französischer Klub die Champions League gewann, nach Marseille 1993, und nun sind sie der erste seit Zidanes Real Madrid, der zwei Titel in Folge gewann.



Paris Saint-Germain: 2025, 2026



Real Madrid: 2016, 2017, 2018



AC Mailand: 1989, 1990



Nottingham Forest: 1979, 1980



Liverpool FC: 1977, 1978



FC Bayern München: 1974, 1975, 1976



AFC Ajax: 1971, 1972, 1973



Inter Mailand: 1964, 1965



SL Benfica: 1961, 1962



Real Madrid: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960



Luis Enrique, der 2015 mit Barcelona den Pokal gewann, ist nach Carlo Ancelotti (2003, 2007, 2014, 2024, 2024), Bob Paisley (1977, 1978, 1981), Zinedine Zidane (2016, 2017, 2018) und Pep Guardiola (2009, 2011, 2023) ebenfalls einer der fünf Trainer, die mindestens drei Champions-League-Titel gewonnen haben.

Diesmal war es nicht so einfach wie im Vorjahr, als sie Inter Mailand mit 5:0 deklassierten: PSG gewann nur im Elfmeterschießen, aber die Statistiken zeigen, dass sie Arsenal deutlich überlegen waren: 19 Schüsse, 4 aufs Tor, 5 Schüsse, 1 Tor von der Londoner Mannschaft und 72 % Ballbesitz.