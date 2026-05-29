Paris Saint-Germain gibt am Samstag den Kader für das Champions-League-Finale bekannt

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Paris Saint-Germain ist Stunden davon entfernt, Geschichte zu schreiben, indem es einen aufeinanderfolgenden Champions-League-Titel gewinnt – ein beispielloser Erfolg für einen französischen Klub. Luis Enriques Equipe sicherte sich in diesem Jahr ebenfalls den Meistertitel, konnte jedoch den französischen Pokal nicht gewinnen. Sie treffen auf Arsenal, ein Team, das trotz Niederlagen bei den nationalen Pokalwettbewerben auch die Premier League gewonnen hat und nun ihren ersten Champions-League-Titel gewinnen will.

Am Freitag gab PSG die Liste der Spieler bekannt, die für das entscheidende Spiel der Saison nominiert wurden, in einem Moment, in dem die meisten anderen Spieler und Länder auf die Weltmeisterschaft blicken, die in weniger als zwei Wochen beginnt. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, ist trotz einer Verletzung im letzten Ligaspiel am 17. Mai, einer Niederlage gegen Paris FC, im Kader.

"Ich hatte einen kleinen Schreck, aber der Arzt sagte, es gibt keinen Grund zur Sorge. Es ist mein Kalb. Ich hatte einen leichten Schmerz in der Wade und wollte das Risiko nicht eingehen", sagte Dembélé beim Fernsehsender M6. Dembélé hat in dieser Saison deutlich weniger gespielt und stand aufgrund einer Reihe kleinerer Verletzungen nur in 11 Spielen in der Ligue 1 und 10 Spielen in der Champions League in der Startelf.

Die Spieler von Paris Saint-Germain riefen das Champions-League-Finale gegen Arsenal an:

Torhüter:



Chevalier



Safonow



Marin



Defenfers:



Hakimi



Beraldo



Marquinhos



Zabarnyi



Lucas Hernandez



Pacho



Nuno Mendes



Mittelfeldspieler:



Ruiz



Vitinha



Lee



Mayulu



Dro Fernandez



Zaïre-Emery



Neves



Stürmer: