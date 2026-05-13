Paris Saint-Germain gewinnt die Ligue 1 trotz eines kämpferischen Lens, der mehr verdient hätte

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Paris Saint-Germain hat den Ligue-1-Titel in einem verspäteten Spiel gegen Lens gewonnen, das einzige Team, das ihre Dominanz in Frankreich herausgefordert hat, und führte tatsächlich mehrere Wochen die Liga an. Nach 33 von 34 Spielen gewinnt PSG die Liga mit 76 Punkten, nach 24 Siegen, 4 Unentschieden und 5 Niederlagen, während Lens mit 67 Punkten, 21 Siegen, 4 Unentschieden und 8 Niederlagen knapp dran ist.

Lens hatte praktisch keine Chancen, die Liga zu gewinnen, obwohl es technisch noch möglich gewesen wäre, wenn sie das Spiel heute gewonnen hätten, doch Kvaratskhelia und Mbaye sicherten PSG die Ligue 1, obwohl sie gegen einen überlegenen Rivalen litten.

Lens wurde zwar kurz vor einem großen Triumph besiegt (sie gewannen die Liga nur einmal, 1998), aber es ist eine große Leistung: ein bestätigter zweiter Platz, nachdem sie im letzten Jahr Achter und 2024 Siebter wurden (2023 wurden sie auch Vizemeister). Die jüngere Geschichte von Lens war von vielen Höhen und Tiefen geprägt: Lens stieg 2007 in die Ligue 2 ab, stieg 2014 wieder in die Ligue 1 auf, wurde aber in der folgenden Saison wegen fehlender Mittel in die zweite Liga zurückversetzt. Sie kehrten erst 2020 in die Ligue 1 zurück, als die Saison wegen der Covid-Pandemie vorzeitig beendet wurde.

Die Kontroverse um das verschobene Lens-PSG-Spiel

Der Titel folgt auf eine große Kontroverse: Die französische Liga stimmte zu, dieses ursprünglich für März geplante Spiel zu verschieben, um PSG besser auf einen Champions-League-K.o.-Sieg gegen Liverpool vorzubereiten, was zu viel Kritik führte, weil es die Europameister bevorzugte und PSG bevorzugte.

PSG hat den Titel der Ligue 1 2025/26 gewonnen, wie fast jedes Jahr: Dies ist ihr fünfter Titel in Folge und der zwölfte der letzten 14 Ausgaben, nur bei der Ausgabe 2016/17, als sie gegen Monaco verloren, und in der Ausgabe 2020/21 gegen Lille. In der Saison 2022/23 lagen sie nur einen Punkt vor Lens.

Und die Lens-Saison ist noch nicht vorbei: Nachdem sie sich nach 1998-99, 2002-03 und 2023-24 zum vierten Mal in der Geschichte die Qualifikation für die Champions League gesichert haben, haben sie am 22. Mai immer noch das Finale des französischen Pokals, in der Hoffnung, einen Pokal zu gewinnen, den sie nach ihrer Finalisierung in der Saison 1997/98 nie gewonnen haben.