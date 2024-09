Paris Hilton erobert mit Infinite Icon die Popszene

Paris Hilton hat für ihr kommendes Album Infinite Icon eine großartige Gruppe von Freundinnen aller Zeiten um sich versammelt.

Das Album vereint große Namen wie Sia, Megan Thee Stallion, Rina Sawayama und Meghan Trainor und ist eine Erweiterung der Dokumentation Hilton's aus dem Jahr 2020 This Is Paris und der Memoiren aus dem Jahr 2023, die es der Popkultur-Ikone ermöglichen, die tieferen Teile ihres Lebens weiter zu erforschen und sie mit ihren Fans zu teilen.

Sie sagte: "Das war einfach so eine therapeutische Erfahrung, in mein Leben einzutauchen und mir wirklich diese Zeit zu nehmen, um über mein Leben und alles, was ich durchgemacht hatte, nachzudenken und einfach zu sehen, wie stark und belastbar ich bin und was ich ertragen musste. Mit dem Buch ging es dann auf die nächste Ebene, wo ich sogar anfing, noch tiefer zu gehen, und dann durch die Musik. Also ja, ich glaube nicht, dass das Album so tiefgründig gewesen wäre, wie es ist, wenn es nicht die Dokumentation und dann das Buch gegeben hätte."

Um ehrlich zu sein, scheint es unvermeidlich, dass Hilton sich zu einem Leben als Popstar hingezogen fühlt. In ihren eigenen Worten sagte sie: "Selbst wenn ich zu meinen Signierstunden für Parfümlinien und all diesen Dingen auf der ganzen Welt gehe, meinen Produkten, meinen Büchern, fühle ich mich die ganze Zeit wie ein Popstar. Das ist also nur das nächste Level mit diesem Album."

Darüber hinaus haben Hiltons Liebe zur Musikkultur - insbesondere zur EDM-Musik und verwandten Genres - und ihre eigene Arbeit als DJ die Art von Musik geprägt, die sie für das Album produzieren wollte.

Hilton sagte: "Meine DJ-Karriere hat definitiv einen massiven Einfluss auf mich und mein Leben und die Entstehung dieses Albums gehabt. Überall auf der Welt auf Musikfestivals zu spielen, vor Tausenden von Menschen, auf der Bühne zu stehen und einfach darauf zu achten, was die Leute bewegt und wie man diese unvergesslichen Dancefloor-Momente schafft - ich wollte die gleiche Energie in das Album einbringen."

Was die Zukunft betrifft, so haben Hilton darüber nachgedacht, wie weit sie gekommen ist und welchen kulturellen Einfluss sie nie erwartet hätte. Es ist eigentlich ziemlich süß, und wir werden sie vielleicht nach diesem Album sehen, um ihre Rolle in der Welt der Popmusik zu erweitern.

In Bezug auf Charli XCX's Brat, das unbestreitbare Album des Sommers, sagte Hilton: "Ich bin das Original-Gör - jedes Mal, wenn ich mit Charli gesprochen habe, sagte sie: 'Du warst schon immer so eine Inspiration für meine Musik', also denke ich, dass es für uns einfach so viel Sinn macht, einen Song zusammen zu machen.

"Es macht mich einfach jedes Mal glücklich, wenn ich jemanden treffe, der sagt: 'Vielen Dank, du bist der Grund, warum ich tue, was ich tue' oder 'Wenn du nicht wäre, würde ich nicht tun, was ich tue'. Da ich als Teenager aufgewachsen bin und alles, was ich durchgemacht habe, hätte ich nie gedacht, dass ich das jemals hören würde, also war es für mich einfach eine große Bestätigung" (danke, Billboard).

