Paris Gentle Mates wurden zum Call of Duty League 2026 Major I Champion gekrönt

Angesichts der Schwierigkeiten, mit denen die Gentle Mates Organisation in den vergangenen Saisons in der Call of the Duty League konfrontiert war und regelmäßig zu den schlechtesten Teams gehörte, ist es wohl etwas überraschend, dass das Team gerade sehr harte Konkurrenz überwunden und Major I Meister wurde.

Das in Texas stattfindende und vom Team OpTic Texas organisiert – das kürzlich umbenannte Paris Gentle Mates setzte sich als Sieger durch, obwohl es kurz vor Ende des Turniers stolperte und im Siegerfinale eine Serie gegen OpTic Texas verlor. Das bedeutete, in das Ausscheidungsschema zu fallen, wo das Team FaZe Vegas besiegen musste, um ins Grand Finale einzuziehen und eine weitere Chance auf OpTic Texas zu bekommen. Es vollendete dieses Kunststück und stand kurz darauf auch noch in der Trophäe, nachdem sie die Heimmannschaft in einem spannenden 4:3-Spiel besiegt hatten, das zugunsten des europäischen Kaders ausfiel.

Es wird für keine der Teams viel Zeit zur Erholung geben, da Major II bald seine Qualifikationsspiele beginnen, die am 13. Februar beginnen.