Parcel Corps Impressionen: Crazy Taxi meets Sunset Overdrive

Haben Sie sich jemals gefragt, wie Essenskuriere es schaffen, Ihr Essen zu Ihnen zu bringen, bevor es kalt wird? Wie schaffen sie es, eine Stadt, Flüsse und Berge zu durchqueren und das alles in der vorgegebenen Zeit? Wenn du, wie ich, über diese Frage nachgedacht hast, dann ist Parcel Corps von BillyGoat Entertainment das perfekte Spiel für dich. Während meiner Zeit auf der Gamescom in diesem Jahr hatte ich die Gelegenheit, mich hinzusetzen und das Spiel in einer Hands-Off-Präsentation auszuprobieren, und obwohl dieses Spiel oft wie ein seltsamer Fiebertraum rüberkam, bin ich auch absolut angetan davon und kann es kaum erwarten, dass das Spiel irgendwann in der Zukunft sein Debüt gibt.

Im Wesentlichen ist Parcel Corps das seltsame Liebeskind von Crazy Taxi, Jet Set Radio und Sunset Overdrive. Die Idee ist, sich als Fahrradkurier zu verkleiden und dann durch eine bunte und lebendige Welt zu sausen, um eine Reihe von Lieferaufgaben zu erledigen. Der Haken an der Sache ist, dass dieses Spiel kein verwurzelter und realistischer Titel ist, nein, es spielt in einer verrückten Welt und du spielst als etwas, das man nur als Superman auf einem BMX bezeichnen kann. Sie können Wallride, auf Autos hüpfen, auf Rails grinden, tricken und stylen und absurd schnell in die Pedale treten, und das alles in einem Level, das sich wie ein riesiger Spielplatz anfühlt, mit vielen Möglichkeiten, sich fortzubewegen, die weitaus aufregender sind, als nur den Straßen zu folgen.

Die eigentlichen Kurieraufgaben sind ebenfalls seltsam und seltsam und passen zum Ton dieses Spiels. Du triffst alle möglichen verrückten Charaktere und Individuen auf der ganzen Welt und sie werden dich damit beauftragen, ihre Waren zu liefern, damit du deinen Ruf bei ihrem Unternehmen steigern kannst, um die Tür zu besseren Verträgen und Möglichkeiten zu öffnen. Warum machst du das überhaupt? Hier wird Parcel Corps noch eigenartiger. Die Geschichte dreht sich darum, dass du versuchst, ein riesiges Unternehmen daran zu hindern, die Lieferwelt zu übernehmen, indem du Verträge stiehlst und ihm seine Kunden wegnimmst. Die Auswirkungen bedeuten jedoch, dass Ihr Kurier ins Visier der Strafverfolgungsbehörden gerät, wobei Autos und Hubschrauber hinter Ihnen her sind, um Sie zu behindern und zu verlangsamen.

Werbung:

Ich hatte zwar noch keine Gelegenheit, Parcel Corps selbst auszuprobieren, aber was BillyGoat Entertainment mir in der Vorschausitzung gezeigt hat, hat mir deutlich gemacht, dass das Gameplay flüssig und rasant sein wird und dass man die Herausforderungen und die Welt wirklich so angehen kann, wie es einem passt. Dies ist kein Skate-Spiel, bei dem das Ziel realistischere Bewegungen sind, es ist Sunset Overdrive auf einem Fahrrad, und Sie werden auf unglaublich reibungslose und aufregende Weise um die ganze Welt springen und schleifen.

Die Frage bei Parcel Corps wird sein, wie der Entwickler das Gameplay weiter iterieren will, denn während die Bewegung lustig aussieht, wird sich die Art und Weise, Pakete stundenlang einfach auszuliefern, nach einer Weile zweifellos etwas repetitiv anfühlen. Es gab ein paar Einblicke, wie der Entwickler dieses Problem angehen will, da Ihr Kurier zum Beispiel seine Reise immer live streamen wird und Sie mit dem Publikum interagieren können, indem Sie Tricks und dergleichen ausführen, um mit Spenden und mehr Geld belohnt zu werden, mit dem Sie Ihr Fahrrad anpassen und verbessern und Ihr Kuriergeschäft ausbauen können.

Nach dem, was ich gesehen habe, ist BillyGoat Entertainment mit Parcel Corps etwas Besonderes. Dies wirkt wie ein sehr lustiges und dämliches Spiel, vollgepackt mit witzigem und albernem Humor und mit einem Spielstil, der dem Spieler viele Optionen bietet, wie er sich durch die Welt bewegt. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was in diesem Spiel im Vorfeld der Veröffentlichung noch angeboten wird, und zu erfahren, wie BillyGoat in seiner Verrücktheit über sich hinausgeht.

Werbung: