Parcel Corps stammt vom kleinen Entwickler Billy Goat Entertainment in Belfast, der "... Spezialisiert auf die Gestaltung von fröhlichen, unbeschwerten, komödiantischen Erlebnissen... " - und genau das ist die Energie, die Parcel Corps mit sich bringt.

In Parcel Corps musst du eine Karriere als Fahrradkurier in der Stadt New Island machen - du hast den 9-5-Job aufgegeben und arbeitest jetzt als freiberuflicher Fahrradkurier. Du wurdest einem der drei großen Kurierunternehmen zugeteilt, die in der Stadt tätig sind, und das Spiel hat eine Reihe von scharfen Kommentaren über das große Geschäft und die Geldmänner dahinter - etwas, das vor allem die Spieleindustrie in den letzten Jahren bemerkt hat.

New Island ist voll von kleinen Unternehmen, die Kurierdienste benötigen, und zwar durch das Meistern einer anfänglichen Herausforderung für sie, die von der pünktlichen Lieferung eines Artikels über das Aufhängen von Flyern in der Stadt bis hin zum Zerschlagen einer Reihe von Polizeidrohnen reichen kann, die das Signal des lokalen Radiosenders Eiffel Records stören. Wenn Sie diese ersten Herausforderungen bestehen, wird Ihre App auf ihrem Telefon installiert, damit sie weitere Aufträge einreichen können.

Das Geschäft läuft gut. Pakete in der ganzen Stadt ausliefern, an Geländern und Wänden knirschen, unter geparkten Lastwagen hindurchrutschen, unter umgestürzten Bäumen und um Ecken fahren, auf Hinterrädern fahren, dabei alles ausliefern, von Steroiden für einen Bodybuilder über Pizza vom örtlichen Face Pizza-Imbiss bis hin zu komplett zerlegten Möbeln von Idea, die genau 95 % aller benötigten Teile im Paket enthalten.

Für unterschiedliche Lieferungen gibt es unterschiedliche Anforderungen. So dürfen zum Beispiel die Lieferungen von Idea nicht kaputt gehen und die Pakete aus dem Blumenladen Petal Pusher riechen so stark, dass man über einer gewissen Geschwindigkeit bleiben muss, um nicht von dem üblen Geruch überwältigt zu werden. Du baust gute Beziehungen zu lokalen Unternehmen auf, indem du deren Pakete auslieferst – und je besser deine Beziehungen, desto besser sind deine Chancen bei den sogenannten Delivery Rush Events, die eine Art Bosskampf sind, wenn man so will. Im echten Crazy Taxi-Stil musst du so viele Pakete wie möglich ausliefern, in der Reihenfolge, die du willst, innerhalb des Zeitrahmens und wenn du erfolgreich bist, steigst du auf und schaltest so kontinuierlich die acht Bereiche des Spiels frei.

Parcel Corps ist eine nostalgische Explosion aus den Spielhallen der 1990er Jahre, in denen einfaches Gameplay im Mittelpunkt steht und es auf dem Weg dorthin wenig Abwechslung und Entwicklung gibt. Die Lieferanforderungen der Kunden ändern sich ständig (obwohl einige von ihnen auch recycelt werden) und die Umgebung ändert sich natürlich, wenn man in ein neues Viertel zieht, was neue Herausforderungen in Bezug auf die schnelle Fortbewegung mit sich bringt: Zum Beispiel taucht die Polizei auf und macht die Dinge etwas schwieriger, und einige Viertel sind sehr vertikal, Aber unterm Strich geht es immer darum, Pakete zuzustellen – und zwar schnell.

Das Geld, das du durch das Ausliefern von Paketen verdienst, kannst du für die Aufrüstung deines Fahrrads ausgeben, aber nur für kosmetische Gegenstände. Schade, dass man sein Rad nicht so aufrüsten kann, dass es zum Beispiel leichter zu handhaben ist, schärfere Kurven fährt oder schneller fährt. Da es sich nur um kosmetische Dinge handelt, die Sie kaufen können, beginnt der Wert des Geldes, das Sie verdienen, mit der Zeit zu sinken und wird zweitrangig.

Wenn du eine Pause von den Zustellaufgaben suchst, kannst du jederzeit die Stadt erkunden und nach Polizeidrohnen und Überwachungskameras jagen, oder du kannst dich im Online-Multiplayer engagieren, in dem du gegen andere Spieler antrittst, um die Pakete am schnellsten zuzustellen.

Die Grafik ist eher einfach. Sie haben einen einzigartigen Cartoon-Stil und sind eindeutig von Jet Set Radio inspiriert, mit ihrem eigenen Flair. Leider gibt es Performance-Probleme, da alles etwas ungleichmäßig läuft, was sich vor allem am Anfang bemerkbar macht, wenn man sich daran gewöhnt hat. Alles läuft nur in seltsamen Rucklern. Es ist nicht schön und das Spiel könnte etwas optimiert werden.

Parcel Corps ist ein unterhaltsamer kleiner Knaller aus den Spielhallen der 1990er Jahre (falls sich jemand daran erinnert) und er funktioniert am besten in kleineren Portionen, da er nicht besonders abwechslungsreich ist. Der Fortschritt im Spiel ist vielleicht etwas zu langsam und dauert zwischen 15 und 20 Stunden, und das ist fast zu lang für ein Spiel dieser Art.

Billy Goat hat einiges an Arbeit vor sich, um das Spiel zu optimieren, denn es läuft einfach nicht gut genug, vor allem, wenn man bedenkt, wie einfach die Grafik wirklich ist - und die ungleichmäßige Grafik ist grenzwertig nervig für das Spiel. Man gewöhnt sich daran und nach einem etwas schleppenden Start öffnet sich das Spiel und wird zu guter, leichter Unterhaltung zwischen den schwereren und anspruchsvolleren Spielen in diesem Herbst.