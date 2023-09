Paranormal Activity wird Theaterproduktion

HQ

Bisher gab es sieben Filme in Oren Pelis Thrillerreihe Paranormal Activity, wobei Next of Kin das neueste Kapitel ist, das letztes Jahr seine digitale Premiere auf Paramount+ hatte. Seitdem ist es relativ ruhig um die Erfolgsgeschichte geworden, zumindest bis jetzt. Laut einem Bericht von The Hollywood Reporter wird derzeit daran gearbeitet, Paranormal Activity in eine Theaterproduktion im West End umzuwandeln.

Hinter dem Projekt stecken Grey House und Levi Holloway, die nun versuchen werden, den Horror von der Kinoleinwand auf die Theaterbühne zu übertragen, und das klingt auf jeden Fall ein bisschen interessant. Ob wir eine Fortsetzung der Filme bekommen, darüber gibt es allerdings geteilte Meinungen. Laut Produzent Jason Blum ist es höchste Zeit, dass die Serie endet, und wir können nicht anders, als zuzustimmen. Next of Kin war sicherlich kein Meisterwerk oder eine Wiederbelebung.

Hättest du dich für Paranormal Activity als Theaterproduktion interessiert und hoffst du auf eine Fortsetzung der Filmreihe?