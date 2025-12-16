Paranormal Activity 8 hat seinen Direktor gefunden

Als Paranormal Activity: Next of Kin 2021 veröffentlicht wurde, hieß es, dass dies das Ende der Saga sein würde. Aber... wer das glaubte, weiß offensichtlich nicht viel über Horrorfilme, und der Film kam kaum in die Kinos, bevor Paramount begann, eine Fortsetzung zu planen.

Anfang dieses Monats berichteten wir, dass die Arbeit begonnen hatte, wobei James Wan und der ursprüngliche Schöpfer Oren Peli als Produzenten fungierten. Nun berichtet The Hollywood Reporter, dass das Projekt einen weiteren Meilenstein erreicht hat, mit einem nun bestätigten Regisseur. Die Entscheidung fiel letztlich auf Ian Tuason, und wenn dir der Name nichts sagt, bist du entschuldigt.

Zuvor hat er hauptsächlich Kurzfilme für Virtual Reality gedreht und diesen Sommer mit The Undertone seinen ersten Spielfilm veröffentlicht. Da er hauptsächlich mit okkulten Themen und sogenannten Found Footage gearbeitet hat, scheint er auf jeden Fall die perfekte Wahl für Paranormal Activity 8 zu sein (vorläufiger Titel).

Mit einem Regisseur vor Ort sollten wir mehr über das Casting und möglicherweise den Beginn der Dreharbeiten in nicht allzu ferner Zukunft erfahren.