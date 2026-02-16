Paramounts jüngster Versuch bei Warner Bros. könnte die Gespräche wieder aufgenommen haben

HQ

Paramount hat oft an die Tür zum Verhandlungsraum geklopft und versucht, die Warner Bros.-Aktionäre dazu zu bringen, auf seine Bitten zu hören, um den Netflix-Deal zu verhindern. Bis jetzt waren die meisten seiner Rufe auf taube Ohren gestoßen, aber es scheint, als hätte Paramounts jüngstes Angebot WB endlich zurück an den Verhandlungstisch gezwungen.

Wie Bloomberg am Wochenende erstmals entdeckte, hat Paramounts neuester Deal - der eine Premium-"Ticking-Fee" für WBD-Aktionäre von rund 650 Millionen Dollar für jedes Quartal beinhaltet, in dem ein angeblicher Deal nach dem 31. Dezember 2026 nicht abgeschlossen wird - die Aufmerksamkeit des Warner-Vorstands erregt.

Früher gab es zahlreiche Stellungnahmen von Warner Bros.-Sprechern, die Paramount-Deals als unzureichend bezeichneten, um das von Netflix vorgegebene Angebot zu verhindern. Dieser neue Deal - der neunte von Paramount insgesamt - hat jedoch nicht zu derselben sofortigen Reaktion geführt. Es wird angenommen, dass WB wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren könnte, wenn auch nur, um zu sagen, dass der Vorstand seine Pflicht bei der Untersuchung aller Angebote erfüllt hat.

Warner Bros. wird Anfang dieser Woche seinen Quartalsbericht für das vierte Quartal 2025 veröffentlichen, wobei es wahrscheinlich ist, dass wir eine Adressierung des Paramount-Angebots sowie ein Termin für die Abstimmung der Aktionäre über den Netflix-Deal festlegen werden. Behaltet diesen Bereich im Auge.