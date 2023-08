Paramount-CEO über den Babylon-Flop: Es hat mich kaputt gemacht!

HQ

Damien Chazelles (Whiplash, La La Land) Drama Babylon mit Margot Robbie und Brad Pitt in den Hauptrollen war ein Film, der sich nur schwer an potenzielle Kinobesucher verkaufen ließ. Die Geschichte drehte sich um die Dekadenz und skrupellose Ultra-Partys der Stummfilmära Hollywoods, und obwohl die Herstellung "nur" etwa 80 Millionen US-Dollar kostete (was etwa einem Drittel dessen entspricht, was heutige Blockbuster im Allgemeinen tun), spielte es an den Kinokassen nur magere 60 Millionen US-Dollar ein, was es zu einem ziemlich großen Flop machte. Nun hat sich Paramount-Chef Brian Robbins zu dem Fiasko geäußert und der Tatsache, dass es ihn komplett zu Fall gebracht hat.

"Es brach mir die Seele, dass es Babylon nicht gut ging. Es gibt Leute, die den Film geliebt haben, und es gibt Leute, die den Film gehasst haben, aber man kann nicht leugnen, dass es ein ehrgeiziger verdammter Film ist."

