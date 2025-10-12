Paramount verlängert Dexter: Resurrection um eine zweite Staffel

HQ

Fans von Dexter fragen sich schon seit einiger Zeit, ob die Nachfolgeserie Dexter: Resurrection für weitere Episoden zurückkehren wird oder ob Paramount nicht vorhat, die Serie weiterzuführen. Wir haben jetzt eine Antwort.

Paramount hat bekannt gegeben, dass Dexter: Resurrection grünes Licht für eine zweite Staffel erhalten hat und in Zukunft für weitere Episoden zurückkehren wird. Es wird erwähnt, dass der Writers' Room für das Projekt jetzt wieder geöffnet ist und dass wir Michael C. Hall in seiner berühmtesten Rolle erwarten können, wo er an der Seite von Jack Alcott zu sehen sein wird.

Es gibt kein Datum für die Rückkehr, aber wenn die Drehbücher gerade erst geschrieben werden, wäre es fair anzunehmen, dass die Premiere entweder Ende 2026 oder 2027 stattfinden wird.