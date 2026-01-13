Paramount verklagt Warner Bros. wegen zuletzt abgelehntes Übernahmeangebots in Höhe von 108 Milliarden Dollar

HQ

Warner Bros. hat deutlich gemacht, dass Netflix der Partner ist, den es in seinem gewaltigen Übernahmedeal sucht, da der 83-Milliarden-Dollar-Deal, der Ende 2025 vereinbart wurde, weiterhin der voranschreitende Deal ist. Dies gilt sogar dafür, dass Paramount Skydance weiterhin seine Angebote auf deutlich höhere Werte erhöht, mit dem Vorbehalt, dass Paramount Skydance alle Warner Bros. will, während Netflix nur die Unterhaltungsunternehmen will.

Das jüngste Gebot von Paramount belief sich auf erstaunliche 108 Milliarden Dollar,Warner Bros. schloss es jedoch fast sofort, weil es nicht sein gesamtes Geschäft verkaufen wollte und außerdem Angst vor Paramount Finanzierungsmethoden hatte, da der Großteil dieser Summe von 108 Milliarden Dollar aus einem Kredit gegen beide Unternehmen stammen würde. Paramount war nicht zufrieden und argumentiert weiterhin, dass Warner Bros. Gründe für die schnelle Ablehnung seines Vorschlags unfair und falsch seien.

Nun hat Paramount bekanntgegeben, dass es eine Klage gegen Warner Bros. beim Delaware Chancery Court eingereicht hat, mit dem Ziel, einige der unklareren Aspekte dessen aufzudecken, was Warner Bros. von einer Übernahme will, während es versucht, auf das Netflix -Geschäft aufmerksam zu machen.

Laut The Independent hat Paramount Skydance CEO David Ellison Folgendes erklärt.

"WBD hat es versäumt, offenzulegen, wie es das Global Networks-Eigenkapital bewertet hat, wie es die gesamte Netflix-Transaktion bewertet hat, wie die Kaufpreissenkung für Schulden in der Netflix-Transaktion funktioniert oder sogar worauf die Grundlage für die 'Risikoanpassung' unseres 30-Dollar-Bar-Angebots über 30 Dollar pro Aktie steht.

"Wir haben heute Morgen Klage vor dem Delaware Chancery Court eingereicht, um das Gericht zu bitten, WBD einfach anzuweisen, diese Informationen bereitzustellen, damit die WBD-Aktionäre alles haben, was sie brauchen, um eine informierte Entscheidung darüber zu treffen, ob sie ihre Aktien in unser Angebot eintragen wollen."

Es ist unklar, was aus dieser Klage hervorgehen wird, da es so scheint, als wäre Warner Bros. in erster Linie auf den Netflix -Deal fokussiert und tut, was möglich ist, um eine feindliche Übernahme durch Paramount zu vermeiden. Die Situation ist dennoch unklar, weil, wie Ellison es ausdrückt, "WBD immer neuartigere Gründe geliefert hat, eine Transaktion mit Paramount zu vermeiden, aber was es nie gesagt hat, weil es es nicht kann, ist, dass die Netflix-Transaktion finanziell überlegen ist gegenüber unserem tatsächlichen Angebot."