Paramount und Skydance vereinbaren Fusion und Gründung von New Paramount

Wir hören schon eine Weile Gerüchte und sehen Berichte darüber, aber endlich ist es offiziell. Paramount Global und Skydance Media haben sich darauf geeinigt, in einem massiven bahnbrechenden Deal zu fusionieren, der zur Schaffung eines "Medien- und Technologieunternehmens der nächsten Generation" führen wird, das den Namen New Paramount tragen soll.

Die Transaktion soll in zwei Schritten erfolgen. Die erste wird die Übernahme von National Amusements sein, die eine Mehrheitsbeteiligung an Paramount hält, und dann folgt die Fusion von Skydance und Paramount Global.

Mit diesem Schritt werden die finanziellen Ressourcen, das technologische Know-how und die operativen Fähigkeiten von Skydance mit der Fülle an geistigem Eigentum in Film, Fernsehen und Videospielen abgeglichen, die Paramount zur Verfügung steht. In der Pressemitteilung heißt es:

"Das neue Paramount wird eine erstklassige, kreative Anlaufstelle für Geschichtenerzähler sein, die sich auf hochwertige Inhalte spezialisiert hat und so positioniert ist, dass sie die Rentabilität verbessert, die Stabilität und Unabhängigkeit der Urheber fördert und mehr Investitionen in Wachstumsbereiche ermöglicht. Die Transaktion wird Paramount als Weltklasse-Medienunternehmen mit Schwerpunkt auf technologischem Fortschritt auf verschiedenen Unterhaltungsplattformen wie Animation, Gaming, Film, Sport, Nachrichten und Fernsehen stabilisieren und stärken."

New Paramount wird von David Ellison als Chairman und CEO geleitet, während Jeff Shell die Aufgaben des Präsidenten übernimmt.

Der Deal sieht vor, dass Skydance bis zu 6 Milliarden US-Dollar in Paramount investiert, und sobald er abgeschlossen ist, soll New Paramount mit rund 28 Milliarden US-Dollar bewertet werden.